Lauingen

vor 32 Min.

"Veranstaltungen ohne großen Reiz": Lauingen will Märkte grundlegend verändern

Plus Fehlende Kaufkraft, mangelndes Angebot. Die Zeiten, in denen die Märkte in Lauingen Besuchermagneten waren, scheinen lang her. Nun will man Grundlegendes verändern.

Von Jonathan Mayer

Die Märkte in Lauingen waren schon einmal besser besucht. Frühjahrs-, Herbst- und Martinimarkt sind längst keine Besuchermagneten mehr. In der Stadtverwaltung hat man das Problem erkannt, die SPD-Fraktion im Stadtrat forderte erst im November in einem schriftlichen Antrag eine kritische Reflexion und "bei Bedarf auch eine Neuausrichtung". Wörtlich heißt es dort: Die Märkte hätten sich "zu Veranstaltungen ohne großen Reiz" entwickelt. "Diese Entwicklung schadet dem Image der Stadt Lauingen." Jetzt diskutiert man Lösungsansätze.

Im Stadtentwicklungsausschuss wurde kürzlich darüber gesprochen. Aus Sicht der Verwaltung gibt es mehrere Ursachen für die "zuletzt unbefriedigende Situation": Zum einen könnte es an fehlender Kaufkraft und deshalb schwachen Umsätzen der Fieranten liegen. Auch von einer "spürbaren Abnahme der Anzahl an qualitativ hochwertigen Angeboten" ist die Rede, nebst Wetter und Terminkollisionen. Bürgermeisterin Katja Müller (CSU) formuliert es so: Es gebe genügend Kunden, die kauften aber nichts. Was also tun?

