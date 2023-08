Vorfahrt missachtet: Autos stoßen in Lauingen zusammen

Zwei Autofahrer erleiden bei Unfall in Lauingen Verletzungen. 36-Jährige hatte Wagen eines 53-Jährigen übersehen.

Eine 36-jährige Autofahrerin aus Günzburg war am Freitag gegen 15.15 Uhr auf der Lauinger Hans-Martin-Schleyer-Straße in Richtung der Wittislinger Straße unterwegs. Hier fuhr sie laut Polizei in den Kreuzungsbereich ein, ohne vorher an der Haltelinie angehalten zu haben.

Der Sachschaden liegt bei etwa 8000 Euro

Zur gleichen Zeit befuhr ein 53-jähriger Lauinger mit seinem Wagen die Wittislinger Straße in Richtung der Birkackerhöfe. Im Kreuzungsbereich kam es schließlich zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wobei an beiden Pkw erheblicher Sachschaden in Höhe von gesamt 8000 Euro entstand. Beide Verkehrsteilnehmer erlitten leichte Verletzungen. Die Freiwillige Feuerwehr Lauingen sperrte die Unfallstelle ab und regelte den Verkehr. (AZ)