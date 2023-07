Spiel ohne Grenzen 2023: Lutzingen im Ausnahmezustand

Rund 300 Landjugendmitglieder eifern in Lutzingen um den Sieg beim 50. Spiel ohne Grenzen. Reicht es bei den ehrgeizigen Kicklingern für den Titelgewinn?

Es gibt eigentlich keine Verschnaufpausen am Sonntagnachmittag. Kaum haben es die Spielerinnen und Spieler durch den Hindernisparcours beim Piratenspiel geschafft, geht es schon weiter zu den nächsten Wettkämpfen: Dino-Spiel, Indianer-Spiel, Pharao-Spiel und wie sie alle heißen. Ganz am Schluss müssen sich die rund 300 Mitglieder der Landjugenden im Kreis Dillingen noch beim Entenfischen messen. Die Katholische Landjugendbewegung (KLJB) Lutzingen hat sich wirklich etwas einfallen lassen für dieses 50. Spiel ohne Grenzen. Drei Tage lang herrscht auf dem alten Sportplatz Ausnahmezustand.

"Das Zelt ist jeden Tag gerammelt voll", sagt Magdalena Schadl, Vorsitzende der Gastgeberlandjugend in Lutzingen. Man sieht ihr an, dass sie jede Minute dieser Jubiläumsveranstaltung genießt. Mit einem Strahlen erzählt sie vom Festwochenende. Die Four-Exit-Party am Freitag: ein Riesenerfolg. Der bunte Abend am Samstag: Party bis um drei Uhr morgens. Die teilnehmenden Landjugenden: "Alle voll dabei."

Besonders der Verband aus Kicklingen bemüht sich am Wochenende, einen Erfolg nach Hause zu tragen. Beim lustigen Dinosaurier-Spiel zeigt sich, wie ehrgeizig die Kicklinger sind: In übergroßen Dino-Schuhen hetzen die Burschen und Mädels über das Spielfeld und versuchen, übergroße Urzeit-Eier möglichst ohne Sturz ans andere Ende zu transportieren. Bei jedem Ei geben sich die ambitionierten Spielerinnen und Spieler ein "High Five" und jubeln sich gegenseitig zu.

Spiel ohne Grenzen 2023: Kicklinger Landjugend gibt alles

Wie Schadl erzählt, sei die Kicklinger Landjugend schon im vergangenen Jahr sehr ehrgeizig gewesen. Doch damals gewann bekanntlich die KLJB Lutzingen. Neben Kicklingen gehen am Sonntag auch die Landjugenden aus Bissingen und Bergheim mit einer guten Startposition in die Wettkämpfe. Entscheidend für gute Ausgangslage sind die Tanzeinlagen und Quiz-Ergebnisse vom Vortag. Das gesamte Wochenende steht unter dem Motto "Zeitreise".

Bei den Zuschauerinnen und Zuschauern kommen die Spiele bestens an. Hermann und Edeltraud Gnugesser aus Unterbissingen haben es sich in einem Campingstuhl am Spielfeldrand bequem gemacht. Sie feuern ihre Enkelkinder an, die als Spielerinnen und Spieler auf dem Rasenplatz hin- und herlaufen. Mutter Karin Gnugesser steht neben ihnen: "Die haben das herrlich organisiert", lobt sie die Veranstalter. "Die KLJB hat sich wirklich was einfallen lassen."

Bürgermeister Christian Weber ist genauso begeistert. Dieses Wochenende sei "phänomenal", er sei "sehr stolz auf die eigene Landjugend und die ganze Dorfgemeinschaft." Alle drei Tage habe er hier verbracht, so Weber. Der Lutzinger Bürgermeister ist am Sonntag Spiele-Schiedsrichter und passt auf, dass alles mit rechten Dingen zugeht.

Diese L andjugendverbände liegen am Sonntagabend in Führung

Wenn dann zwischen den Wettkämpfen doch mal kurz Pause ist, ist die Schlange im Festzelt lang. Hungrige Teilnehmende und Zuschauerinnen und Zuschauer holen sich zur Stärkung eine Würstelsemmel oder ein Stück Kuchen. Der Andrang am Sonntagmittag war laut Veranstalterin Schadl so groß, dass die Lutzinger Landjugend sogar den Außenbereich bestuhlen musste. Während des gesamten Wochenendes nächtigen die Spielerinnen und Spieler in Zelten auf dem Festgelände. Damit es nicht zu heiß wird, haben laut Schadl die meisten Landjugendverbände Pools mitgebracht.

Der Landjugend Kicklingen gelingt es dann am Sonntagabend tatsächlich, als neuer Sieger vom Platz zu gehen. Die Kicklinger lassen die Zweitplatzierten Medlingen und Bergheim mit einem Abstand von 20 Punkte hinter sich. Damit werden sie im kommenden Jahr Gastgeberlandjugend sein. Veranstalterin Schadl ist zufrieden: "Wir sind mega happy, lief alles prima."