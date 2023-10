Mann rast bei Unfall nahe Oberbechingen mit 2,5 Promille gegen Baum

Ein Mann kommt mit seinem Auto zwischen Oberbechingen und Wittislingen von der Straße ab. Seine Beifahrerin wird schwer verletzt vom Helikopter ins Krankenhaus gebracht.

Zwischen Oberbechingen und Wittislingen ist es am Sonntagvormittag zu einem Unfall gekommen. Wie die Polizei auf Nachfrage erklärt, war ein 39-Jähriger auf der Kreisstraße in Richtung Wittislingen unterwegs, als er nach rechts von der Fahrbahn abkam. Das Fahrzeug prallte daraufhin gegen einen Baum. Der Fahrer kam verletzt ins Krankenhaus, seine Beifahrerin wurde beim Unfall schwer verletzt. Für sie rückte ein Rettungshelikopter an. Der 39-Jährige war laut Polizei betrunken und wies einen Blutalkoholwert von 2,5 Promille auf.

Im Einsatz waren laut Polizei die Feuerwehren Bachhagel, Landshausen, Burghagel und Oberbechingen, insgesamt mit 40 Rettungskräften. Dazu kamen ein Notarzt und zwei Rettungswagen. Am Auto des Mannes entstand ein Totalschaden. (mayjo)