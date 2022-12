Jugendliche sprengen mit Böllern Zigarettenautomaten

Drei junge Männer haben Freitagnacht mehrere Zigarettenautomaten in Obermeldingen und Bächingen mit Feuerwerkskörpern aufgebrochen. Die Polizei schnappte sie in der Nähe des Tatorts.

Ein verfrühtes Silvesterfeuerwerk mit Folgen: Jugendliche haben Freitagnacht zwei Zigarettenautomaten mit Böllern gesprengt und Zigarettenpackungen gestohlen. Wegen eines lauten Knalls in der Bergstraße in Obermedlingen alarmierten am Freitag gegen 2.15 Uhr Anwohner die Polizei. Drei junge Männer im Alter zwischen 16 und 20 Jahren zerstörten den Beamten zufolge vermutlich mit illegalen Böllern einen dort aufgestellten Zigarettenautomaten.

Jugendliche sprengen Zigarettenautomat in Obermeldingen und Bächingen

Während die Polizei nach den Jugendlichen fahndete, hörte eine Streife 02.45 Uhr einen weiteren Knall. Die Beamten fanden einen weiteren gesprengter Zigarettenautomat in der Katharinendorfstraße in Bächingen. In der Nähe des Tatorts stellten die Polizisten ein Auto fest.

Als sie die drei jungen Männern im Fahrzeug kontrollierten, entdeckten sie passende Feuerwerkskörpern und Zigarettenpackungen. Die Streife nahm die Jugendlichen vorläufig fest.

Gesprengte Zigarettenautomaten: Kriminalpolizei ermittelt

Die Sachbearbeitung beider Fälle hat die Kriminalpolizei Dillingen übernommen. Der entstandene Schaden beläuft sich auf insgesamt 6000 Euro. Der genaue Diebstahlschaden ist noch unklar.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Augsburg wurden die Jugendlichen nach den ersten polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Gegen sie wird nun unter anderem wegen der Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion und des besonders schweren Falls des Diebstahls ermittelt. (AZ)