02.01.2020

Alle Leser-Gewinner stehen bereits fest

25 Hauptpreise werden bei der offiziellen Proklamation am 8. Januar im Wertinger Schloss verlost

Alle Jahre wieder: Während sich der Schnee zwischen Weihnachten und Neujahr zunehmend rar macht, stellt sich ein anderes „Naturereignis“ inzwischen mit großer Zuverlässigkeit ein: Die Stimmzettel-Lawine, welche die Redaktionen der Donau-Zeitung und Wertinger Zeitung regelmäßig zum Jahresabschluss überrollt. So auch 2019. Zwar haben Leser und Leserinnen der beiden Heimatzeitung den ganzen Dezember über die Gelegenheit, um bei der Landkreis-Sportlerwahl ihr Votum abzugeben, richtig dick kommt es aber immer kurz vor Abgabeschluss am 31. Dezember. Insgesamt 4091 gültige Stimmzettel wurden bei der 36. Sportlerwahl ausgefüllt – wieder ein ganz, ganz tolles Ergebnis. Dafür gilt unser Dank allen, die mitgemacht haben!

25 Hauptpreise

Als Anerkennung für die Mühe waren erneut schöne Preise ausgelobt. Und während die Landkreis-Sportler 2019 erst am 8. Januar 2020 im Wertinger Schloss offiziell proklamiert werden, stehen die Leser-Gewinner bereits fest. Unter allen Einsendern wurden am gestrigen Neujahrstag die Anwärter auf 25 Hauptpreise – von der Mehrtagesfahrt nach Berlin bis zu Eintrittskarten für Bundesliga-Sport oder Pelzig-Kabarett – gezogen. Diese 25 Leser und Leserinnen erhalten in den kommenden Tagen eine schriftliche Einladung zur Proklamationsfeier am Mittwoch, 8. Januar (19 Uhr), im Wertinger Schloss.

Dort sind sie als Gäste von Schirmherr Landrat Leo Schrell und Bürgermeister Willy Lehmeier Augenzeuge der Sportlerehrung und nehmen am abschließenden Imbiss im Schlosskeller teil. Am wichtigsten aber: Ein Programmpunkt des Mittwochabends ist die Verlosung der 25 Hauptpreise unter den 25 Leser-Hauptgewinnern. Jeder von ihnen hat einen Preis schon sicher, wer genau was bekommt, darüber entscheidet das Los. Hier die Glücklichen:

40 Trostpreise

Zudem wurden am Neujahrstag 40 Trostpreise verlost (Zehnerkarten für die Bäder des Landkreises, AZ-Gartenkalender, Metzgerei-Einkaufsgutscheine), die folgenden 40 Gewinnern in den nächsten Tagen auf dem Postweg zugeschickt werden:

Nochmals allen Leserinnen und Lesern herzlichen Dank für Mitmachen! Welche Sportler bei der Abstimmung erfolgreich waren, ist am 9. und 10. Januar in der Donau-Zeitung und Wertinger Zeitung zu erfahren. (gül) Foto: G. Hödl

