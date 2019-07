00:03 Uhr

Auf Siegeskurs im Saisonendspurt

Noch ist beim FC Gundelfingen nicht alles entschieden. Wer steigt auf, wer steigt ab?

Von Jessica Weber

Für die Jugendmannschaften des FCG verlief das Wochenende wenig erfolgreich, besser machten es die aktiven Erwachsenen. Das Midcourtteam unterlag mit 5:15 seinem Gastgeber TC Dillingen. Nur Elias Schuster und Josephine Schalk konnten gemeinsam im Doppel punkten. Auch die Knaben des FCG mussten gegen den TSV Diedorf eine Niederlage hinnehmen.

Dabei hätte das Ergebnis auch wesentlich knapper ausfallen können, denn Pascal Mayer (6:2, 4:6, 14:16), Elias Frei (6:2 3:6 7:10) und Oskar Wölz (7:5, 3:6, 11:13) mussten sich jeweils erst nach drei hart umkämpften Sätzen geschlagen geben. Das Doppel Mayer/Frei sorgte mit 6:0, 6:4 für den Ehrenpunkt zum 1:5. Dieser blieb den Junioren gegen TSV Balzhausen verwehrt. Das Team um Mannschaftsführer Luca Merenda, der im Einzel erst im Matchtiebreak unterlag, musste sich mit 0:6 geschlagen geben. Auch das Doppel Nikolas Gruß/Julia Merenda schaffte es, den Gegner in den dritten Satz zu zwingen, der dann ebenfalls an die Gastgeber ging.

Einen deutlichen 8:1-Sieg dagegen konnten die Herren 30 in ihrem letzten Heimspiel gegen den TSV Welden für sich verbuchen. Frank Mayershofer, Daniel Streit, Dominik Förg, Vinzenz Zähnle, Thomas Häbich und Stefan Schülling sowie das Doppel Streit/Förg sorgten für Punkte. Mayershofer und Häbich unterlagen im Doppel in drei Sätzen (6:7, 6:1, 6:10), Zähnle/Schülling profitierten von der Aufgabe ihrer Gegner.

Zeitgleich mussten sich die Herren 60 zu Hause gegen ihre Gäste aus Augsburg-Pfersee geschlagen geben. Wolfgang Adlassnig sorgte im Einzel, Werner Stenke und Dieter Lang gemeinsam im Doppel für Punkte. Stenke und Franz Stark verloren ihre Einzel beide erst im entscheidenden dritten Satz, sodass das Ergebnis knapper hätte ausfallen können, am Ende aber 2:7 für die DJK Pfersee lautete. Somit stehen die aufgestiegenen Herren 60 auf dem letzten Platz in der Bezirksliga und treffen im letzten Spiel auswärts auf den Gruppenvorletzten TC Schießgraben Augsburg – ohne Chance auf Klassenerhalt.

Besser machten es die ebenfalls abstiegsgefährdeten Herren I, die in Haunstetten erneut einen Sieg für sich verbuchen konnten und damit aktuell den sechsten Platz der Bezirksklasse 1 belegen. In den Einzeln gewannen Alexander Daumann, Daniel Streit, der kein einziges Spiel abgab, und Dominik Förg. Johannes Wiesmüller musste nach verlorenem Matchtiebreak seinem Gegner gratulieren. So stand es nach den Einzeln 3:3, und für den Gesamtsieg mussten mindestens zwei Doppel gewonnen werden. Diese Aufgabe meisterten Daumann/Streit sowie Maier/Förg, und die Herren des FCG siegten somit mit 5:4.

Noch deutlicher gewann die zweite Herrenmannschaft in Wertingen. Hannes Goldschmied, Patrik Lorenz und Philipp Zey gewannen jeweils in zwei, Alexander Stenke und Thomas Häbich in drei Sätzen, sodass das Team des FCG mit einem 5:1-Vorsprung in die Doppel startete. Hier konnten erneut Lorenz gemeinsam mit Jonas Häbich sowie Goldschmied/Zey punkten. Am Sonntag wollen die Herren II zu Hause gegen den TSV Offingen mit einem letzten Sieg den Abschluss der Punktrunde und den sicheren Verbleib in der Kreisklasse 2 feiern.

Auch die Damenmannschaften hatten bei ihren Heimspielen Grund zum Jubeln. Die Damen I gewannen gegen die zweite Mannschaft des BSC Unterglauheim mit 6:3. Zemzem Cetin, Carolin Trittner, Cornelia Aust und Giulia Micello sorgten für eine 4:2-Führung nach den Einzeln und siegten auch im Doppel. Trittner/Aust gaben lediglich im zweiten Satz ein Spiel ab.

Cetin/Micello siegten im Matchtiebreak, während Exner/Schamberger sich in drei Sätzen geschlagen geben mussten. Bei ihrem letzten Spiel zu Hause gegen TSV Balzhausen entscheidet sich, ob die Damen I Tabellenführer in der Kreisklasse 1 bleiben und damit in die Bezirksklasse 2 aufsteigen.

Noch deutlicher fiel das Heimspiel der Damen II aus, die ihre Gäste aus Lauingen mit einem klaren 9:0 nach Hause schickten. Einzig Angelina Stark an Position 1 musste über drei Sätze gehen, siegte im Matchtiebreak aber klar mit 10:1. Amelie Ruchti, Jessica Weber, Stefanie Langhans, Sarah Weber und Sandra Negele sowie die Doppel Stark/Ruchti, Langhans/S. Weber und Negele/Herzog ließen nichts anbrennen und siegten deutlich in zwei Sätzen. Auch hier ist der Verbleib in der Kreisklasse 2 gesichert.

