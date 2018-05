vor 6 Min.

Daniel gegen Indien Lokalsport

Tennis: Mit Ex-Junioren-Ass Elsner setzte sich beim 11. Dillinger Cup ein Favorit durch.

„Am Ende war wieder alles top – super Matches, einige Zuschauer und als i-Tüpfchen noch ein ehemaliger Weltklasse-Spieler mit Daniel als Sieger. Was will ich mehr!“ Tuniermanager Werner Pfeiffer genoss den Sonnenschein am finalen Pfingstmontag beim 11. Dillinger Tennis-Cup sichtlich. Da gab es dann auch drei neue Sieger auf der Anlage des TC Dillingen zu ehren: Daniel Elsner und Julia Jung beim DTB-Turnier, Youngster Dominik Keller beim LK-Turnier.

Bei der Spielervorstellung zum Endspiel der Herren gab der 39-jährige Ex-Profi Daniel Elsner (TC Memmingen) an, dass sein Ziel war, hier sportlich „zu überleben“. Dies tat er auch, als die Nummer vier der Setzliste vier indische Spieler der Ulmer Tennis Academy in je zwei Sätzen klar besiegte. Im Finale stand Elsner dann der nächste gegenüber, die ehemalige Nr. 35 der Junioren-Weltrangliste: Rakshit Rishi, Nummer sieben der Setzliste, und seit dieser Saison für den Gastgeber TCD auch in der Bezirksliga spielend. Rishi hatte einen schwierigeren Weg ins Endspiel, vor allem das Viertelfinale am Samstagnachmittag war ein Tennis-Krimi gegen Titelverteidiger und Publingsliebling Patrick Nystroem (TC Bad Wörishofen), welches der 23-jährige Inder mit 6:4, 6:7, 15:13 gewann.

Das Finale brachte spektakuläre Ballwechsel. Dem angeschlagenen Daniel Elsner gelang gegen Rishi mit zwei Assen die Vorentscheidung zum 6:1, 2:6 und 9:6. Den ersten Matchball nutzte er und siegte vor dem begeisterten Publikum schließlich im entscheidenden Durchgang 10:6.

