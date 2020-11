17:51 Uhr

Ein Kicker auf schwungvollen Abwegen

Plus Sport-Porträt: Helmut Körle von der SSV Höchstädt ist bei seinem Verband zum bayerischen Landesbeauftragten für Rock-’n’-Roll-Tanz ernannt worden. Dafür bringt der ehemalige Aktive und heutige Trainer beste Voraussetzungen mit.

Von Günter Stauch

Der Berufswunsch Fußballer-Profi ist unter kleinen Buben nichts Ausgefallenes. Aber schon von Kindesbeinen an eine Karriere auf der Tanzbühne anzustreben? Das wohl eher schon. Auch Helmut Körle schnürte zunächst die Kickstiefel. Erst als 15-jähriger meldet sich der damalige gute Mittelfeldspieler Helmut Körle bei einem Tanzkurs an – und schlägt das runde Leder endgültig ins endgültige Aus. Fortan sollten die laufstarken Beine des gebürtigen Höchstädters übers Parkett wirbeln.

Und wie. Im Jahr 1993 hat der begeisterte Sportler noch nicht einmal 30 Lenze hinter sich, als er statt im heimischen Fußballstadion anzutreten die ersten Turniere im Tanzsportzentrum Augsburg bestreitet. Sein weiterer persönliche Rock-’n’-Roll-Lebenslauf gleicht dann mehr und mehr einer Erfolgs-Vita. In einer Sportart, die von Außenstehenden gern unterschätzt wird. Dabei ist diese Variante des Tanzsports äußerst schweißtreibend. Locker werden dabei hohe dreistellige Kaloriensummen verbrannt. Nur eine Ballettaufführung soll angeblich noch mehr Energie abfordern und dem Verbrauch bei zwei Fußballspielen entsprechen.

Ein Höchstädter in der höchsten Klasse

Körle, von Beruf Elektromeister beim größten Recyclingunternehmen Bayerns, bewies aber später nicht nur ausgezeichnete Physis, sondern auch Köpfchen: Anfang der 2000er-Jahre war der Mann von der Donau in der höchsten Tanzklasse A angekommen und hatte sich mit Trainerscheinen bis zur Kategorie B als meisterhafter Nachwuchsförderer angeboten.

Und Letzteres bleibt notwendig, in diesen Pandemiezeiten stärker denn je. Zwar durften „Kontaktsportarten“ wie etwa Tanzen seit vergangenem Sommer wieder unter verschärften Bedingungen stattfinden, doch damit ist es seit Montag vorerst wieder vorbei. Die momentane Situation stellt eine große Herausforderung für die Tanzschulen und Tanzsportvereine dar. Der stellvertretende Abteilungsleiter der Tanzsportler bei der SSV Höchstädt geht sogar weiter und denkt dabei an unerfreulichen Entwicklungen bei König Fußball in den vergangenen Monaten: „Wenn das so weitergeht, werden viele Tänzer in eine andere Sportart wechseln – oder gleich daheim bleiben“, fürchtet Helmut Körle. Er ist einer der vielen „Ehrenamtlichen“ in der Region, die gegen das Absterben der Sportszene „antanzen“.

Katapult beim "Todessprung"

In Körles Sparte heißt das „Action“: Die Dame rotiert zwischen den Beinen des Herren, lässt sich von diesem nach oben stemmen oder nutzt die Schultern des männlichen Parts beim „Todessprung“ als Startkatapult für den vier Meter hohen Salto. Mit ein Grund, warum es dafür stets eines großzügigen Trainingsraums wie in der Kim-Halle mit ihrer hohen Decke bedarf.

Klar, eigene Erlebnisse mit anspruchsvoller Luftakrobatik, die in dieser dynamischen Branche „immer wichtiger wird“, sind für den 1,80-Meter-Mann mit einer unglaublichen Erfolgsbilanz schon ein paar Tage her: „Ich habe bereits vor 2010 aufgehört und verfüge auch nicht mehr über das damalige Kampfgewicht“, denkt er – begleitet von einem einnehmenden Lächeln – an die „alten Zeiten“ zurück.

Um sofort den Blick wieder in die Zukunft zu richten: Was den tänzerischen Nachwuchs bei den rund 90 Mitgliedern zählenden SSV-Abteilung angeht, würde sich Körle angesichts eines erheblichen Frauenüberschusses schon „über ein paar Mannsbilder mehr“ freuen, auch wenn die vier Jüngst-Athleten im Alter zwischen vier und sechs Jahren schon einen guten Auftakt bilden.

Wie ein 800-Meter-Rennen

Doch schon ein Dreikäsehoch sollte wissen, was ihm die attraktive Sportdisziplin alles abverlangt: „Taktgefühl, Koordination, Kondition und Kraftausdauer sind wichtige Eigenschaften“, sagt Ausbilder Körle, der einen anderthalbminütigen Rock-’n’-Roll-Auftritt mit einem dynamischen 800-Meter-Rennen im Leichtathletikstadion vergleicht.

Eine weitere Runde seiner beachtlichen Karriere läutete Helmut Körle, der als weitere Hobbys Gartenarbeit, Brotbacken und jetzt auch noch Bierbrauen angibt, vor Kurzem ein: Den Bayerischen Rock-’n’-Roll und Boogie-Woogie-Verband vertritt der Donautaler künftig landesweit als Beauftragter. „In allen Sportangelegenheiten“, wie es heißt, aber auch bei der Talentförderung sowie der Kaderauswahl der Tanzelite.

Da tanzt dann auch der Teddybär in Übergröße mit, den der Klub einst als Maskottchen und in Anlehnung an Elvis Presley auswählte. Der Hype um die Musiklegende aus den 50er-Jahren konnte derweil nicht verhindern, dass der fetzige Gang übers Parkett im Laufe der Jahres etwas zur „Randsportart“ verkümmerte. Körle: „Das will ich ändern und den Rock-’n’-Roll – die wohl sportlichste Tanzsport-Variante – wieder in eine gute Richtung führen.“

