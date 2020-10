vor 19 Min.

Eine Studie untersucht den TV Lauingen

Mit der Umfrage unter den 2000 Mitgliedern blickt der größte Verein im Landkreis in einen Spiegel

Wie stellt sich ein Verein zukunftssicher auf und holt dazu seine Mitglieder ins Boot? In Kürze erhalten die über 2000 Mitglieder des TV Lauingen dazu eine Online-Umfrage per E-Mail. „Wir sind der mitgliedsstärkste Verein im Landkreis Dillingen und einer der größten in Nordschwaben“, sagt Joachim Veh. Er ist TVL-Vorstandsmitglied und Studien-Partner von Kathrin Braun. Die 21-Jährige ist Duale Studentin der Jugend- und Erwachsenenhilfe Seitz an der Hochschule in Heidenheim und fertigt in ihrem Studiengang Sozialmanagement eine Forschungsarbeit zum TVL an. Lauingens Quartiersmanagerin Ulla Seeßle brachte die beiden zusammen.

20 Fragen umfasst die Studie von Kathrin Braun rund ums TVL-Vereinsleben. Da gibt’s „Ja“/“Nein“-Fragen zur Zufriedenheit mit der Abteilung, zu Transparenz, Zusammenarbeit, Kommunikation und zu aktiver Mitarbeit. Hinzu kommen offene Fragen, beispielsweise zu Verbesserungsvorschlägen. „Wir sehen da in einen Spiegel, Lob und Kritik, alles ist drin, und dem stellen wir uns“, so Joachim Veh. Mit Blick auf morgen wurde bereits im September der TVL-Gesamtvorstand mit aktuell insgesamt sechs Personen stärker besetzt und neu strukturiert.

Die TVL-Pilotstudie richtet sich laut Pressemitteilung an alle TVL-Mitglieder ab zehn Jahren, die eine eigene E-Mail-Adresse haben. „Kinder, Jugend, Erwachsene, darunter auch Senioren, im TVL sind alle dabei“, so Braun. Online ging der Studien-Link am 5. Oktober an die TVL-Abteilungsleiter raus, ihr Job ist die zügige Weiterleitung an die Mitglieder. Der Link funktioniert auf PC, Tablet und Smartphone. Bis Ende Oktober können die Vereinsmitglieder antworten, dann schließt die Studie.

Anschließend geht’s an Auswertung und Schlussfolgerungen samt möglichen Neuerungen und Neupositionierungen. Unter anderem mit Blick auf das verstärkte Mitgliedsengagement in den Abteilungen samt dazugehörigem Vorstand. „Vereine sind ein Kleber der Gesellschaft, wichtig ist das Miteinander, das Wir-Gefühl“, sagt Veh. Altmodisch sind Vereine auch im Jahr 2020 übrigens keinesfalls: Beim TVL ist mehr als ein Drittel der Mitglieder jünger als 18 Jahre. (pm)

