Frau Unruh ließ Fröhlich keine Ruh´

Plus Medien: Der Schretzheimer Student Manuel Fröhlich möchte mit seiner „Sportlupe“ erfolgreichen Aktiven ein Forum bieten, die sonst die meiste Zeit im Schatten des Fußballs stehen.

Lisa Unruh! Schon mal gehört? Irgendwie schon, aber wohin nur mit ihr? Diese Frage stellt sich immer mal wieder, wenn Namen aus Sportarten weit ab vom Fußball einzuordnen sind. Um es mit der Spannung nicht zu übertreiben, hier gleich die Auflösung: Als Lisa Unruh 2016 bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro überraschend die Silbermedaille gewann, war sie für einige Tage auch einem breiten Sportpublikum geläufig. Dann wurde es wieder still um die 32-jährige Bogenschützen aus Berlin. Wie um so viele andere Aktive aus sogenannten Randsportarten. Unruhs Erfolg und „Schicksal“ ließen den jungen Schretzheimer Manuel Fröhlich nicht ruhen. Und weckten bei ihm das Bedürfnis, im Rahmen seiner Möglichkeiten etwas für die „ungekannten Größen“ des deutschen Sports zu tun. Am Ende der Überlegungen steht Fröhlichs Podcast „Sportlupe“, den er nun seit einigen Wochen herausgibt.

„Viele Sportarten verschwinden außerhalb von Olympia in der Versenkung“, bedauert Fröhlich und findet dies sehr schade: „Ich bin großer Olympiafan und verfolge alle Sportarten sehr interessiert.“ Der 24-Jährige ist seit Kindesbeinen Kicker des BC Schretzheim und studiert in Würzburg Fachjournalismus und Unternehmenskommunikation.

Manuel Fröhlich (links) beim Kick mit der Schretzheimer „Zweiten“. Obwohl selbst Fußballer, hat er ein großes Herz für Randsportarten.Aumiller

Journalistische Erfahrung hat er bereits als Kommentator beim Fanradio der 1. FC Heidenheim sowie beim „kontakte-Magazin“ der Katholischen Landjugend gesammelt. Und weil Podcasts ein zeitgemäßes Medium sind, war die Idee geboren, neben seinem Studium die „Sportlupe“ zu betreiben.

„Konkretisiert hat sich das über mehrere Tage, in der ich das Konzept für den Podcast entwickelt habe, auch in Gesprächen mit meinem Kommilitonen Nils. Dann habe ich den Namen festgelegt, das Logo mit meiner Freundin Teresa designt, eine Website erstellt, die erste Folge aufgenommen“, erklärt Manuel Fröhlich. Ehe es online ging, wurde noch etwas nachbearbeitet und geringfügig geschnitten: „Die Ähms und ähnliches raus“, sagt er mit einem Schmunzeln.

Fröhlich spricht mit deutschen Topathleten

Inhalt seines Podcasts sind Gespräche in Interviewform mit deutschen Topaktiven über ihre jeweilige Sportart. Fröhlichs Ziel ist es dabei „möglichst viele Sportarten vorzustellen, die nicht so im Fokus der Öffentlichkeit stehen, und deren Bekanntheit zu steigern“. Er möchte aber auch die Zuhörer motivieren, den jeweiligen Sport vielleicht einmal selbst auszuprobieren. Und auf „die komplett unterschiedlichen Anforderungen von Sportarten hinweisen – von Curling gegenüber Marathonlauf oder Basketball zum Beispiel“.

Eine halbe Stunde, manchmal sogar etwas länger, dauert eine Podcast-Folge jeweils, drei davon hat Manuel Fröhlich bereits produziert und damit jeweils einige hundert Interessierte erreicht. Die Gespräche sind über seine Homepage oder die Plattform Spotify jederzeit abrufbar.

„Neben der jeweiligen Sportart ist es mir auch wichtig, die menschliche Seite der Sportler und Sportlerinnen aufzuzeigen“, sagt Fröhlich. Mit Daniela Jentsch stellt er eine erfolgreiche Curlerin aus Füssen vor. Von der siebenfachen Skeleton-Weltmeisterin Tina Hermann erfährt der Zuhöhrer, dass die gebürtige Hessin in jungen Jahren zunächst als „Alpine“ das Skiinternat Berchtesgaden besuchte, oder was sie an ihrem rasanten Schlittensport in der Eisröhre fasziniert.

Zuletzt unterhielt sich Manuel Fröhlich mit dem Berliner Profi-Pokerspieler Rainer Kempe, der schon 17 Turniersiege und 21,5 Millionen Dollars Preisgeld gewonnen hat.

Anregungen holt sich der Schretzheimer auf Wikipedia

Anregungen für seine Gesprächspartner recherchiert der Schretzheimer auf Wikipedia. Den Kontakt zu möglichen Kandidaten sucht er via E-Mail oder über soziale Medien. Seine Erfahrungen sind dabei überwiegend positiv: „Zumindest alle, die antworten, sind begeistert. Ein Gewichtheber hat sogar gesagt, es sei eine Ehre für ihn, seinen Sport und sich vorstellen zu dürfen.“

Dermaßen ermuntert, plant Manuel Fröhlich seine nächste Podcast-Folge mit der Ruder-Europameisterin und Vizeweltmeisterin Frida Hämmerling. Die gebürtige Kielerin, die jetzt in Berlin lebt und trainiert, wird bei Olympia in Tokio im deutschen Damen-Doppelvierer sitzen.

Wer steht noch auf der Wunschliste? Da hat der Schretzheimer ganz viele Ideen. Von Bobfahren bis Shorttrack reichen die Sportarten in seinem Fokus. Snowboarderin Romona Hofmeister ist ebenso eine Kandidatin für Fröhlichs Podcast wie Hockeyspieler Timm Herzbruch oder Baseballer Max Kepler.

Auf lange Frist wünscht sich der Schretzheimer „ein großes Publikum“ für seine „Sportlupe“: „Ich will mir schon eine gewisse Reichweite aufbauen. Auch möchte ich verfolgen, wie sich einzelne Sportarten entwickeln, beispielsweise nach Erfolgen bei Großereignissen“, sagt der junge Podcaster. Die nächste Gelegenheit dafür bieten Manuel Fröhlich die Olympischen Sommerspiele in Tokio.

Zum Podcast von Manuel Fröhlich geht es im Internet: www.sportlupe.de oder bei Spotify

