Fortsetzung einer unlieben Gundelfinger Tradition

Plus Fußball-Bayernliga Süd: Gegen Schlusslichter hatte der FC Gundelfingen schon oft seine Probleme, gegen den VfB Hallbergmoos setzt sich diese Serie fort. Daran ändert selbst die „Brechstange“ nichts.

All die Gedankenspiele im Vorfeld waren umsonst. „Wir hatten die ganze Vorbereitung auf dieses Spiel darauf ausgerichtet, dass genau das nicht passiert“, erzählte Stefan Kerle, der Sportliche Leiter des FC Gundelfingen, der zusammen mit Co-Trainer Florian Strehle das Coaching im Bayernliga-Heimspiel gegen den VfB Hallbergmoos übernommen hatte. Beide vertraten den vom Sportgericht für eine Partie gesperrten Trainer Martin Weng und hätten nur allzu gerne drei Punkte im Aufsteigerduell eingefahren. Doch daraus wurde nichts, der FCG verlor gegen das bis dato sieglose Schlusslicht mit 0:1 (0:0).