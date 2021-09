Kicklingen und der BC Schretzheim jubeln daheim

Plus Fußball-Kreisliga Nord: Dagegen gehen der SV Holzheim und Binswangen am Sonntag leer aus.

Der SVH schlug sich gegen den Tabellenführer der Fußball-Kreisliga Nord wacker, muss aber weiter auf seinen zweiten Saisonsieg warten. Die Gäste hielten anfangs die Zügel fest im Griff. Bereits nach fünf Minuten erzielte Nico Leister das 0:1 (Handelfmeter). Das 2:0 für das Team um Trainer Felix Schmidt ließ nicht lange auf sich warten. David Hertle traf mit einem schönen Schuss (24.). Dann kam es doppelt bitter für den SVH. Verletzungsbedingt mussten gleich zwei Spieler das Feld verlassen: Pascal Petermann und Radu Somodi. Die Hausherren konnten sich steigern, kurz nach der Pause verkürzte Johannes Scheider auf 1:2. Aber Nico Leister baute den Vorsprung wieder aus (77.). Das war der Weckruf für eine heiße Schlussphase. Fabian Miller belohnte seine Mannschaft noch mit dem 2:3, ehe es Nico Hensoldt einen SVH-Abwehrfehler mit dem 2:4 das letzte Tor der Partie gelang. (TF)