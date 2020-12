vor 31 Min.

Individuell an der frischen Luft joggen, gemeinsam online werten

24. Dreikönigslauf: Weil Corona die reguläre Veranstaltung verbietet, haben sich der TVL und die Stadt Lauingen eine Alternative ausgedacht.

Von Heike Siebert

Außergewöhnliche Zeiten erfordern außergewöhnliche Maßnahmen. Und die Triathlon-Abteilung des TV Lauingen zusammen mit der Stadt Lauingen haben sich da etwas einfallen lassen. Die sportliche Alternative zum gemeinsamen Wettkampf für den 24. Lauinger Dreikönigslauf ist erstmals ein „virtueller“ Wettkampf. Gelaufen wird dabei tatsächlich: Jeder kann am 6. Januar zwischen 11 und 18 Uhr losjoggen. Wann genau er will, wo er will. Am besten allein, auf jeden Fall aber unter strikter Einhaltung der aktuellen Corona-Bedingungen und Abstandsregeln. Die Läufer und Läuferinnen dürfen wie gewohnt ihre Distanz über fünf, zehn oder 21 Kilometer auswählen.

Auf den gewohnten Strecken rund um den Auwaldsee – am FCL-Stadion gibt es übrigens eine Startmarkierung – kann genauso gelaufen werden wie auf dem Laufband im heimischen Keller. Die Teilnehmer können ihr ganz private Strecke wählen, egal ob in Lauingen, irgendwo im Landkreis oder gar im In- oder Ausland. „Es ist ein Experiment, das vor allem die Ehrlichkeit der Teilnehmer, aber auch eine Stoppuhr voraussetzt“, sagt TVL-Abteilungsleiter Erich Gruber. Denn jeder muss seine Laufzeit selbst stoppen und nach dem Lauf ohne Schummelei online in ein Formular auf der Website www.zeitgemaess.info eintragen.

Mit dabei als Sponsor ist auch die VR-Bank Donau-Mindel, die einer gemeinnützigen Einrichtung in Lauingen eine Dreikönigslauf-Spende zukommen lassen wird.

Termin: 6. Januar 2021, Start: 11 Uhr; Ende: 18 Uhr

Anmeldung: triathlon.tvl.de/dreikoenigslauf/anmeldung-dkl

Organisationsgebühr: 7 Euro

Laufstrecken: 5, 10, 21 Kilometer

Startnummer: Download per Link; zweiter Link auf der Startnummer zum Ergebnis-Eintrag und zum Urkunden-Download

Instagram: #dreikönigslauflauingen

Facebook: @TriTVLauingen: Wer möchte, kann ein Selfie nach Zieleinlauf bzw. ein Foto von einer Running-App oder Stoppuhr hochladen.

Ergebnisse: Gesamt- und Altersklassenwertung: triathlon.tvl.de, ab 7. Januar, 10 Uhr, online. Zu beachten: Zeiten, die am 7. Januar bis 6 Uhr morgens nicht übermittelt sind, können nicht mehr berücksichtigt werden.

Finishermedaille: Versand per Post

Zu beachten: Aktuelle Corona-Kontaktregeln für Sport im Freien sind einzuhalten, kein Wettkampfversicherungsschutz, keine Streckensicherung bzw. -sperrung

