Das neue Vereinsheim wird gefeiert

Der TSV Buttenwiesen hat zahlreiche Ehrungen vorgenommen

Die letzte Mitgliederversammlung des TSV Buttenwiesen hatte am 8. März 2020 noch vor dem ersten Corona-Lockdown stattgefunden. Somit wäre nach dem üblichen Intervall die nächste Versammlung eigentlich im Frühjahr 2021 angestanden. Aufgrund der andauernden Pandemie-Einschränkungen musste die Versammlung jedoch so lange verschoben werden, bis die niedrigen Inzidenzzahlen eine Durchführung wieder möglich machten. Dies war jetzt der Fall. Bei der Jahresversammlung in der Riedblickhalle konnten dank des großzügigen Raumangebots die Hygiene-Vorgaben problemlos eingehalten werden. Bei der Veranstaltung selbst war die Corona-Pandemie das vorherrschende Thema, welches sich in allen Berichten widerspiegelte.

Der neue Vorsitzende Alfred Ebert begrüßte neben der stellvertretenden Bürgermeisterin Johanna Eser-Weidel den Sportreferenten der Gemeinde Buttenwiesen, Helmut Kehl jun., sowie die Ehrenmitglieder und Ehrenvorsitzenden Max Mordstein und Wilhelm Gundacker. 14 Tagesordnungspunkte waren abzuarbeiten. Die Berichte der Schriftführerin, des Schatzmeisters, des Vorstands und der Abteilungen informierten die anwesenden Mitglieder umfassend über die eingeschränkten Aktivitäten des Corona-Jahres 2020.

Der neue Vorsitzende Ebert etwa merkte an, dass eine Woche nach seiner Wahl der erste Lockdown erfolgte und er einen „normalen“ Vereinsbetrieb seither nicht kennenlernen durfte. Nach der Wahl der Kassenprüfer Henner Löwe und Helmut Kehl jun. ging es um den Bau des neuen Vereinsheims. Dieses ist inzwischen so weit fertiggestellt, dass der Betrieb aufgenommen werden kann. Bei einem Tag der offenen Tür konnten Neugierige lediglich durch das Vereinsheim geführt werden, die große Einweihungsfeier muss derzeit noch verschoben werden. Durchgeführt werden soll diese mit allen offiziell geladenen Gästen, wenn Corona es zulässt.

Vorgestellt wurden den Versammelten der Grad der Fertigstellung des Vereinsheims, die noch ausstehenden Aufgaben und der Kostenrahmen. Weiterhin wurde beschlossen, dass der Vorstand den Kauf des Grundstücks, auf dem das Vereinsheim steht, anstreben soll und wie die 2020 eingesparten Kosten für die anstehenden Geräteanschaffungen des Turnleistungszentrums genutzt werden sollen.

Ein Höhepunkt der Jahresversammlung waren die Ehrungen für langjährige Mitgliedschaft beim TSV Buttenwiesen. 25 Jahre beim Verein sind Dieter Bihlmeir, Christoph Gollinger, Thorsten Gollinger, Rudolf Kratochvil, Thomas Paa, Markus Wagner und Samuel Wenninger. Für 50 Jahre Mitgliedschaft geehrt wurden Helga Briegel, Klaus Brumm, Paul Krakowka, Charlotte Krischke, Franz Lindenmeir, Gerlinde Loewe, Lotte Mordstein sowie Ursula Schuster. Für ihre 55-jährige Vereinszugehörigkeit konnten Erwin Hefele und Max Mordstein ausgezeichnet werden. Bereits 60 Jahre treue „TSVler“ sind Otto Käsbohrer und Adolf Mengele.

Außergewöhnliche Ehrungen wurden Hans Mordstein für seine Mitgliedschaft über 65 Jahre und Ulrich Käsbohrer für 75 Jahre Mitgliedschaft zuteil. Abschließend bedankte sich Vorsitzender Alfred Ebert bei allen Unterstützern und Sponsoren, der Gemeinde und dem Landkreis sowie den Sportverbänden, hier speziell Alfons Strasser vom BLSV, für die Unterstützung, die sie dem TSV immer wieder zukommen lassen. (ale)