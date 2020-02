14.02.2020

Relegation als Ziel

FC Lauingen startet die Vorbereitung

Die Fußballer des FC Lauingen starten am Freitag, 7. Februar, mit ihrer rund sechswöchigen Vorbereitung für die Frühjahrsrunde. Die Zielsetzung für beide Mannschaften um FCL-Coach Harris Tausend ist klar. Für das Kreisliga-Team gilt es, den Schwung aus den beiden Siegen vor der Winterpause mitzunehmen und möglichst schnell die entscheidenden Punkte im Kampf um den Klassenerhalt einzufahren. Das B-Klassen-Team hat sich mit sechs Siegen vor der Winterpause wieder die Tuchfühlung zum Relegationsplatz für den A-Klassen-Aufstieg erarbeitet. Auch hier gilt es nachzulegen, um die gute Ausgangslage zu festigen.

Erfreulich aus Lauinger Sicht ist, dass zum einen die Winterneuzugänge Philipp Heckmeier (SV Holzheim) sowie Felix Schreitmüller (FC St. Pauli III) integriert werden konnten. Und zum anderen Robin Strak und Lucas Müller nach unterbrochenem Auslandsaufenthalt phasenweise wieder zur Verfügung stehen. Mehr als fraglich ist, ob Goalgetter Kai Klement (Knorpelschaden) zur Verfügung steht. Saisonstart ist in der Kreisliga am Sonntag, 29. März, 15 Uhr, daheim gegen den VfR Jettingen. In der B-Klasse geht es schon eine Woche vorher wieder los: am Sonntag, 22. März, 12.15 Uhr, zu Hause gegen den SV Altenmünster II. (JOH)

Testspiele: Samstag, 15. Februar, 19 Uhr, Türk Gücü Lauingen – FC Lauingen (in Wertingen auf Kunstrasen); Sonntag, 1. März, 15 Uhr, TSV Unterringingen – FC Lauingen; Samstag, 7. März, 19 Uhr, TSV Haunsheim – FC Lauingen (in Wertingen auf Kunstrasen); Samstag, 14. März, 19 Uhr, SV Alsmoos/Petersdorf – FC Lauingen (in Wertingen auf Kunstrasen); Sonntag, 22. März, 13 Uhr, SSV Donaumünster/Erlingshofen – FC Lauingen (in Wertingen auf Kunstrasen)

Themen folgen