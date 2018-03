21:15 Uhr

Schützenhilfe vom Nachbarklub für Wertingen Lokalsport

Der TSV Wertingen profitiert vom Sieg des TSV Unterthürheim gegen Holzkirchen. Rückkehrer Korselt trifft bei den Zusamstädtern.

Unterthürheim – Holzkirchen 2:1 (1:1) Der Tabellenführer ist gestürzt. Eine tolle taktische Leistung sorgte dafür, dass der TSV Unterthürheim auch verdient gewann. Von Beginn an hatten die Hausherren die Gäste im Griff, standen defensiv gut, setzten mit Kontern Nadelstiche. Nach einer knappen Viertelstunde setzte sich Alexander Lechner rechts durch, seine Hereingabe fand Florian Miller – 1:0. Holzkirchen wurde im Anschluss stärker, blieb aber ohne ernsthafte Torgefahr. In der 38. Minute traf Simon Gruber zum Ausgleich, nach guter Vorarbeit war er vor TSV-Schlussmann Gabriel Baur am Ball. Der reagierte in der letzten Minute der ersten Hälfte gut, als er nach einem Freistoß gefordert war. Nach dem Seitenwechsel dauerte es nicht lange bis zur erneuten Führung. Spielertrainer Christoph Wirth legte auf Daniel Gumpp, der schickte Lechner auf die Reise und der blieb cool vor dem Tor. Holzkirchen drängte zwar auf den Ausgleich, aber Unterthürheim ließ nicht mehr viel zu. (dolls) - Reserven: 1:3

TSV Unterthürheim: G. Baur, Miller, Mattes (89. Bokla), Hirn, Rigel, Moser, Lechner (90.+2 Reutner), Wirth, Binswanger, Gumpp (67. A. Baur), Höchstötter. – Tore: 1:0 Miller (14.), 1:1 S. Gruber (38.), 2:1 Lechner (53.) – Schiedsrichter: Jonas Krzyzanowski – Zuschauer: 110

SG Alerheim – SSV Höchstädt 2:2(1:1). Nach vorsichtigem Beginn schoss Taglieber nach schönem Angriff über Hecht aus Kurzdistanz drüber, während Florian Kratzer nach überlegter Vorlage von Patrick Wanek keine Mühe hatte und zum 0:1 traf. Nur zwei Minuten später glich Moritz Taglieber nach abgefälschtem Freistoß aber aus, während kurz vor der Pause weder Deuter, Berghoff noch Taglieber den Ball im Gästetor unterbrachten. Obwohl die SSV zu diesem Zeitpunkt mehr vom Spiel hatte, ging die Heimelf durch Leimers Direktabnahme nach Taglieber-Flanke erstmals in Führung. Drei Minuten später klärte Wörle den Schuss von Wanek zur Ecke, und nachdem sich die Gäste im Getümmel gegenseitig behinderten, gab es einen unberechtigten Strafstoß, mit dem Wanek für die Höchstädter ausglich. (RN)

Tore: 0:1 Florian Kratzer (29.), 1:1 Moritz Taglieber (31.), 2:1 (74.) Martin Leimer, 2:2 (FE) Sebastian Wanek (82.)– Zuschauer 100.

FC Maihingen – SG Unterringingen/Amerdingen 2:1(2:0). In einer intensiven Anfangsphase scheiterten die Gäste am glänzend parierenden Keeper Fischer. Besser machten es die Platzherren, bei denen Aaron Stimpfle die Heimführung erzielte. Nachdem der Aufsteiger sogar eine Doppelchance vergab, kam es noch schlechter für die Gäste, die nach einem weiten Ball von Jürgen Liebhard selbst zum 2:0 ins eigene Netz köpften. Aaron Stimpfle köpfte danach einen Freistoß nur an den Pfosten und auch Philipp Weng scheiterte an Torhüter Fischer. In der ausgeglichenen und chancenarmen zweiten Halbzeit schoss zunächst Liebhard direkt am Tor vorbei, bevor Manuel Schiele nach einer knappen Stunde und einigen Heim-Unstimmigkeiten noch der Anschluss gelang. (RN)

Tore: 1:0 Aaron Stimpfle, 2:0 Eigentor, 2:1 Manuel Schiele – Zuschauer 110.

Reimlingen – Wertingen 1:3 (1:1). Hochverdient war der Auswärtserfolg für den neuen Tabellenführer. Die Hausherren hatten nur eine gefährliche Torchance, mit der gingen sie aber in der 27. Minute in Führung, Markus Schneele war der Torschütze. Dann bliesen die Gäste zum Angriff, eine Hereingabe von Christoph Müller landete bei Rückkehrer Nicolas Korselt, der den Ausgleich erzielte. Wenige Minuten nach der Pause war es erneut Korselt, der seine Farben in Führung brachte. Zunächst war Sebastian Almer noch gescheitert, im Nachschuss war dann Korselt erfolgreich. Und direkt danach erhöhte Alex Wiedemann auf 3:1, eine Flanke von Müller köpfte er in die Maschen. Wertingen hatte noch weitere Chancen und hätte durchaus höher gewinnen können. (dolls)

TSV Wertingen: Potnar, Almer, Beham, Müller, Eising, Wiedemann (62. Meier), Gebauer (83. Langkait), Winkler, Hempel, Schiermoch, Korselt (88. Freundlinger) – Tore: 1:0 Schneele (27.), 1:1 Korselt (33.), 1:2 Korselt (50.), 1:3 Wiedemann (52.) – Schiedsrichter: Fatih Darici – Zuschauer: 100.

