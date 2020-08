vor 26 Min.

Serie „Mein Sportverein“ (16): Triathlet Erich Gruber

Plus Schwimmen, Radeln, Laufen – seit 34 Jahren: Triathlon ist für Erich Gruber das höchste der sportlichen Gefühle. Lauingens Abteilungsleiter beweist auch Durchhaltevermögen, wenn es um organisatorische Dinge geht.

Von Christian Schuster

Nicht nur in Schwaben hat die Triathlon-Abteilung des TV Lauingen einen guten Ruf. Wer sich im Landkreis Dillingen dieser Ausdauersportart verschrieben hat, der tut dies in der Regel bei den Mohrenstädtern. Schwimmen, Radfahren und Laufen, nacheinander am Stück und in genau dieser Reihenfolge – das ist der sportliche Dreiklang, dem sich Erich Gruber verschrieben hat. Seit 26 Jahren leitet er die Abteilung Tri.

Jeder Triathlon ist eine extreme Ausdauerleistung

Eine typische Laien-Frage, die sich Gruber anhören musste, wenn es sich als Triathlet outete, lautet: „Den richtigen?“ Mit dem „Richtigen“ ist die Langdistanz über 3,86/180/42,195 Kilometer gemeint, im Volksmund der „ Ironman“. Aber: Der Spruch vom „richtigen“ Triathlon ist in etwa so schlau, wie einen 5000-Meter-Spezialisten damit aufzuziehen, dass er keinen Marathon läuft. Von der Sprintdistanz über den olympischen Triathlon bis zur klassischen Langdistanz – jeder Triathlon ist eine extreme Ausdauerleistung für die jeweiligen Spezialisten.

„Natürlich sind wir auch bei der Triathlon-Challenge in Roth zahlreich vertreten, der Wettkampf gehört für uns Ausdauersportler zu den Höhepunkten der Saison und der Karriere.“ Der Klassiker in Franken ist die Langstrecke. Beim Lauinger VR-Triathlon stehen kürzere Distanzen im Mittelpunkt. Seit der Abteilungsgründung im Jahr 1994 wird beim TV Lauingen ins Wasser gesprungen, geradelt und gelaufen. Inzwischen zählt die Sparte rund 50 Mitglieder – und seit 26 Jahren heißt der Spartenleiter Erich Gruber.

Erich Gruber betreibt Jahrzehnten Triathlon

Der 61-Jährige betreibt seit 34 Jahren die Ausdauersportart Triathlon, allerdings musste er vor fünf Jahren verletzungsbedingt seine aktive Zeit beenden. Der Abteilungsleiter hat schon bei einigen Wettkämpfen seinen „inneren Schweinehund“ überwinden müssen, etwa beim Start für die deutsche Triathlon-Nationalmannschaft, bei Weltmeisterschaften und auch beim Ironman. „Das Besondere an unserer Ausdauersportart ist, dass wir sehr vielseitig sind. Triathlon ist ein gesunder Sport, da alle Körperpartien beansprucht werden“, sagt Gruber: „Jeder kann unsere Sportart ausüben, denn Laufen, Radfahren und Schwimmen sind Grundsportarten, welche bis ins hohe Alter ausgeübt werden können.“ Für die meisten Triathleten sei ihre Sportart eine Lebenseinstellung.

„Wenn nicht gerade Corona ist, nimmt unsere Abteilung an zahlreichen Wettkämpfen teil: Triathlon, Duathlon, reine Schwimmwettkämpfe, Laufveranstaltungen und Radrundfahrten“, erklärt der Abteilungschef. Bei den Lauinger Multisportlern könne jeder mitmachen, Anfänger würden von erfahrenen Triathleten an den Sport herangeführt. Zudem sei der Triathlon eine der am stärksten wachsenden Sportarten der Welt. „Unsere Ausdauersportart liegt absolut im Trend, die Zuschauer an den Strecken werden immer mehr und die Teilnehmerlisten immer länger“, berichtet Erich Gruber von der Normalität außerhalb von Corona.

Doch aktuell ist nichts ganz normal. Der ursprünglich für Juni angesetzte 15. VR-Triathlon in Lauingen wurde wegen der Pandemie ersatzweise auf Mitte August verlegt, dieser Termin allerdings auch abgesagt. Nun soll die 15. Austragung am 13. Juni 2021 stattfinden. „Es wurde ein realisierbares Hygienekonzept ausgearbeitet und in zahlreichen Gesprächen mit den Behörden diskutiert. Wir hatten bereits 450 Anmeldungen von Ausdauersportlern aus ganz Süddeutschland, aber die Auflagen und die große Teilnehmerzahl erwiesen sich als zu hoch. So sind wir zu dem Entschluss gekommen, das Event um ein Jahr zu verschieben“, erzählt Gruber.

Corona hat die Lauinger Triathleten getroffen

Auch die Triathleten werden also hart von Corona getroffen. Die meisten Wettkämpfe wurden abgesagt, nur kleinere wie kürzlich in Oettingen können unter strengen behördlichen Auflagen durchgeführt werden. Beim 32. Oettinger Triathlon Anfang August waren zwar drei Athleten des TV Lauingen am Start, nicht aber Aushängeschild Daniela Unger oder Toptalent Julia Resselberger. Gruber: „Julia bereitet sich im Moment auf den Nachwuchsleistungskader des bayrischen Triathlon-Verbands vor.“ Unger, die 2019 beim Ironman in Hamburg zum deutschen Altersklassen-Vizetitel schwamm, radelte und rannte, hält sich aktuell mit Trainingswettkämpfen quasi im „Alleingang“ fit.

Derweil hofft Erich Gruber, möglichst bald wieder auf ein Ritual der Lauinger Triathleten zurückgreifen zu können: Nach den kräftezehrenden Wettkämpfen gibt es als kleine Belohnung das „Finisher-Bier alkoholfrei“. Vielleicht schon im kommenden Januar: Zu den Höhepunkten im TVL-Terminkalender zählt nämlich neben dem VR-Triathlon auch jedes Jahr der beliebte Dreikönigslauf in Lauingen.

„Wer den Triathlonsport ausprobieren möchte, ist bei uns herzlich willkommen, wir trainieren zweimal die Woche Schwimmen, und einmal wöchentlich findet Radtraining statt. Nur Laufen trainiert jeder Athlet individuell“, wirbt Gruber um neue Mitglieder und ergänzt: „Ich wünsche mir, dass alle gesund bleiben, trotz Corona den Mut nicht verlieren und sich viele Sportler weiterhin dem Triathlonsport widmen.“

