vor 8 Min.

Sprung auf Platz eins verpasst

Verbandsoberligist Dillingen hat aber weiterhin die Tabellenspitze im Visier

Von Fabian Wittke

Zu seinem Rückrundenauftakt gab es für den Tischtennis-Verbandsoberligisten TV Dillingen beim DJK SB Regensburg ein 8:8-Remis. Dadurch verpassten die Nordschwaben den Sprung an die Tabellenspitze, stehen aber mit einem Spiel weniger auf Rang zwei – und schielen weiterhin ganz nach oben.

Zur Freude des TVD gab Andreas Brandt nach Verletzungspause sein Comeback. An der Seite von Björn Reiß verlor er im Doppel. Erstmals in dieser Saison ging auch das Duo Soma Fekete/Benedikt Hirner als Verlierer vom Tisch, ehe Uli Foag/Sandro Hofmann für den ersten TVD-Punkt sorgten.

In der ersten Einzelrunde konnte dann nur Fekete und Hirner die Tuchfühlung halten – 3:6. Ein Kraftakt war dann die zweite Einzelrunde, in der sich Dillingen über Siege von Fekete, Hirner, Foag, und Hofmann auf 7:8 herankämpfte. Die Einzel gaben Fekete/Hirner wohl die nötige Spielsicherheit, sodass sie im Schlussdoppel zu alter Stärke fanden und das gegnerische Spitzendoppel mit 3:1 in Schacht hielten.

Ebenfalls mit einem Punkt musste sich die „Reserve“ im wohl vorentscheidenden Meisterschaftsspiel der Landesliga begnügen. Auch hier geriet der TVD mit 1:3 beim TTSC Warmisried in Rückstand, da nur Matthias Jörg/Michael Wojnarowicz zu Beginn gewannen. Beide Akteure punkteten im Einzel ebenso wie Manuel Pulci und Hermann Keller – 5:3. In der Folge konnte erneut Jörg, der einen Sahnetag erwischte, und Pulci weitere Siege verbuchen. Mit 7:8 ging es dann ins Schlussdoppel, in dem Jörg/Wojnarowicz das 8:8-Remis festzurrten.

Einen ganz wichtigen 8:1-Erfolg gaben es für die Damen I beim SV Schwarz-Weiß München im Kampf um den Verbandsliga-Klassenerhalt. Dorina Zappe, Jasmin Kaim, Petra Artner und Daniela Pausewang überließen den Gastgeberinnen nur einen Ehrenpunkt.

Weitere TVD-Ergebnisse: Nördlingen – Herren III 9:7; Rain II – Herren IV 9:7; Herren V – Holzheim II 9:2; Auchsesheim II – Herren VII 9:2; Herren VIII – Villenbach II 3:9; Damen II – Biberach 7:3; Gräfelfing – Jungen I 8:5; Jungen II – Weilheim 8:6; Jungen III – Merching 5:5; Jungen IV – Biberach 6:4; Rain – Jungen VI 8:2

Themen folgen