Für Dillingens „Erste“ war mehr drin

Team des TC verliert trotz guter Performance mit 4:5 in Gersthofen. Herren II und Knaben 15 lassen hingegen nichts anbrennen und siegen jeweils souverän

„Respekt vor jedem Spieler, der sich dieser Hitze stellt,“ so Sportwart Werner Pfeiffer zu den Matches am Wochenende. Vier Mannschaften des TC Dillingen waren nur im Einsatz, die Herren III und Junioren III hatten spielfrei.

Mit einer schmerzlichen 4:5-Auswärtsniederlage kamen die Herren vom TC Rot-Weiß Gersthofen beim Spitzenspiel der Bezirksklasse I zurück. Ersatzgeschwächt ging man in die Partie, und mit dem Sieg von Youngster David Polak an Position sechs (6:2, 6:4) ging es auch überraschend gut los. Allerdings musste die Nummer vier, Leon Pfeiffer, sich mit 3:6, 2:6 geschlagen geben. Auch der Teamleader der Dillinger an Position zwei, Thilo Rinkenburger, unterlag mit 7:6, 4:6, 7:10.

In der zweiten Einzel-Runde konnte Daniel Oszfolk, Nummer eins, mit 7:6, 6:2 gewinnen, doch anschließend wehrte sich Filip Janczycki vergebens an Position drei und verlor knapp mit 6:4, 2:6, 6:10. Auch Tim Holzner verlor sein Match an Nummer fünf bei seinem Debüt im Team mit 2:6, 7:5, 10:5.

Bei den abschließenden Doppeln siegten Rinkenburger/Janczycki 6:2, 6:2 sowie Oszfolk/ Pfeiffer 7:6, 6:4. Holzner/Polak mussten allerdings eine klare Zwei-Satz-Niederlage einstecken, und somit stand die schmerzliche Niederlage fest.

Die Herren II siegten in Aufstellung Gabriel Simonelli, David Heinzl, Julian Ziegler, Yannick Gastl, Armin Schwarz und Claudio Simonelli beim Kreisklasse-II-Derby gegen den TC Lauingen mit klaren Zweisatzsiegen letztendlich mit 9:0.

In der Bezirksklasse I der Knaben 15 gewannen die TCD-Cracks beim SV Unterschneitbach mit 6:0, wobei David Polak, Marco Castaldo, Timo Castaldo und Jakup Knapp alle ihr Einzel mit 6:0, 6:0 gewannen. Die bedeutungslosen Doppel gingen ebenfalls klar an die jungen Dillinger Polak/Castaldo und Gehringer/Knapp.

Beim TC Schießgraben Augsburg waren die Bambini zwölf in der Bezirksklasse I komplett überfordert und mussten am Freitagabend mit 0:6 wieder die Heimreise antreten.