29.10.2019

Verletzungsmisere stoppt Dillingen

Verbandsoberligist kassiert zwei Auswärtsschlappen an einem Tag

Von Fabian Wittke

Es hätte das richtungsweisende Wochenende mit den sogenannten „Big Points“ werden können. Doch verletzungsbedingte Absagen von Andreas Brandt und Uli Foag machten dem Tischtennis-Verbandsoberligisten TV Dillingen einen Strich durch die Rechnung. Es setzte zwei 4:9-Auswärtsniederlagen an einem Tag.

Zuerst gastierten die TVD-Cracks bei der DJK Bad Höhenstadt, die gleich mit fünf ausländischen Spielern an die Tische ging. In den Doppeln sorgten zwar Soma Fekete/Benedikt Hirner und Sandro Hofmann/Matthias Jörg noch für eine Führung, in der ersten Einzelrunde gelang aber nur Jörg knapp in fünf Sätzen ein Sieg. Fekete holte im zweiten Einzel den letzten TVD-Punkt.

Im Anschluss stand die Partie beim TTV Vilshofen auf dem Plan, wo mittlerweile der ehemalige TVD-Spieler Joel Mittel spielt. Fekete/Hirner zeigten erneut eine starke Doppelleistung. Fekete (2) und Hirner waren die einzigen Spieler, die weitere Erfolge verbuchen konnten. Die Partie endete schließlich ebenfalls mit 4:9. Aus den „Big Points“ wurde dann ein enttäuschendes Wochenende und man büßte vorerst die Tabellenführung ein.

Wenig zu holen gab es auch für die Damen I in der Verbandsliga. Beim 2:8 gegen den TSV Königsbrunn konnten lediglich Jasmin Kaim/Eva Lodner im Doppel und Viola Titze im Einzel punkten. Die Herren III unterlagen beim TTC Langweid II mit 5:9. Fabian Wittke (2) und Simon Kesselring gelangen mit dem gemeinsamen Doppel vier TVD-Punkte. Einen wichtigen Sieg gab es für die „Vierte“ im Kampf gegen den Klassenerhalt. Mit 9:6 hielt man den VSC Donauwörth in Schach und baute den Vorsprung auf den Tabellenletzten weiter aus. Den Grundstein legten die drei gewonnenen Doppel zu Beginn. Im Einzel konnte Oliver Wahl gleich zweimal punkten, während seine Teamkameraden Benjamin Handl, Florian Hofweber, Manh Vu Duc und Max Hartmann je einmal erfolgreich waren. Weiterhin einen Höhenflug haben die Herren V als Aufsteiger in der Bezirksklasse B. Im Derby setzte man sich überraschend deutlich mit 9:3 gegen Binswangen durch. Den ersten Saisonsieg gab es für die Herren VII gegen den VfB Oberndorf II, die Herren VIII gewannen mit 9:6 gegen den VfL Zusamaltheim II. Lediglich die „Neunte“ hatte das Nachsehen beim TSV Binswangen III mit 1:9.

Mit 8:5 gewannen die Jungen I gegen den TSV Weilheim und befinden sich weiterhin im vorderen Tabellendrittel der Verbandsliga, der höchsten Spielklasse im Jugendbereich. In der gleichen Liga unterlagen die Jungen II dem FC Bayern München mit 0:8. Zwei Erfolgserlebnisse gab es für die Jungen III beim kampflosen 10:0 über den Post SV Augsburg und beim Einzug in die nächste Pokalrunde (4:2 gegen TSV Krumbach). 9:1 unterlagen die Jungen IV dem SC Biberbach ebenso wie die Jungen VII den TTF Unteres Zusamtal. Foto: E. Mayer

