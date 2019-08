vor 16 Min.

Vorfreude auf die Derbys

Untere Fußball-Ligen: Der SV Wortelstetten will sich in der Kreisklasse Nord II behaupten, die nach Meinung seiner Verantwortlichen aber an Qualität gewonnen hat. Saisonstart mit einem Heimspiel.

Von Günther Dirr

Genug der Vorbereitung. Am Wochenende steigt der erste Spieltag der Fußball-Kreisklasse Nord II. Und da darf der SV Wortelstetten auf eigenem Platz gegen Genderkingen ran. „Ich finde es gut, dass wir mit einem Heimspiel starten können“, freut sich der beim SVW neu installierte Sportliche Leiter Stephan Wolf. Er rechnet sich gegen die Gäste gute Chancen aus. Wer den Spielplan etwas genauer studiert, stellt fest, dass es Wortelstetten anfangs mit vermeintlich leichteren Gegnern zu tun bekommt. Trainer Andreas Seiler sieht der Saison aber ganz nüchtern entgegen: „Für uns kann nur der Klassenerhalt zählen.“ Der Coach wäre mit einem Abschneiden wie vergangenen Saison (Rang zehn) jedenfalls zufrieden.

Unbestritten hat die Elf im rotschwarzen Trikot mit den Abgängen Tobias Fech, Stefan Böck und Jonas Wünsch an Qualität eingebüßt. Und Timo Schimmer will nach seinem erlittenen Kreuzbandriss eine längere Auszeit in Anspruch nehmen. Ganz sicher bis zur Winterpause wird auch Abwehrchef Stefan Hack (Schulter ausgekugelt) seinem Klub fehlen. „Ich hoffe, dass er in der Frühjahrsrunde wieder eingreifen kann“, sagt Seiler.

Eigengewächs im Tor von Wortelstetten

Nicht so sicher ist sich da Sportlicher Leiter Stephan Wolf, der an der gleichen Verletzung laboriert. Wolf, lange Zeit die Nummer eins im Kasten des SV Wortelstetten, wird seit der Verletzung vom jungen 19-jährigen Eigengewächs Patrick Imm vertreten. Als weitere „Neuzugänge“ aus dem eigenen Stall werden die Brüder Lukas und Jonas Behringer und Maximilian Badke genannt. „Alle sind schon sporadisch vergangene Runde eingesetzt worden“, verrät Stephan Wolf und baut auf die jungen Kicker. Einziger externer Neuzugang des Vereins für die neue Spielzeit ist damit Jeremias Badke.

Für seine gute Nachwuchsarbeit in Kooperation mit dem TSV Unterthürheim wird der SV Wortel-stetten allseits gelobt. Zudem verdiente sich der kleine Dorfverein in der Vergangenheit in Führung, Organisation sowie sozialem Engagement gute Noten und wurde dafür schon zweimal vom Bayerischen Fußball-Verband mit dem Gütesiegel Silberne Raute gewürdigt. Bei so viel Ehre will man da natürlich sportlich nicht „einknicken“. Aller Voraussicht nach hat die Kreisklasse Nord II mit den vier neuen Teams Unterthürheim, Ehingen, Harburg und Ebermergen an Qualität zugelegt.

Zum Favoritenkreis zählen laut Trainer Andy Seiler zweifelsohne die SSV Dillingen, Unterthürheim oder Binswangen. Im Wortelstetter Lager freut man sich jedenfalls auf die dazugekommenen Derbys gegen Ehingen und Unterthürheim. Von einem echten Lokalschlager gegen Nachbar Ehingen will aber der 25-jährige Wolf nicht sprechen: „Ältere Spieler erinnern sich da schon an etwas heißere Gefechte, aber ich sehe das inzwischen mehr als entspannt.“

Das lokale Duell gegen Ehingen steht übrigens am siebten Spieltag auf dem Kreisklassen-Plan. Zum Auftakt an diesem Sonntag wird auf der Sportanlage „In der Au“ der SV Genderkingen mit beiden Mannschaften erwartet. Anpfiff ist um 15 Uhr. Das Vorspiel bestreiten die Reserven beider Teams bereits um 13.15 Uhr. „Ich finde es gut, dass alle zweiten Mannschaften der Kreisklasse Nord II in der B-Klasse West III vereint sind“, betont Stephan Wolf.

