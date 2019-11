06.11.2019

Winterzeit ist Skizeit

Die neue Saison ist eröffnet. Ein Schwerpunkt ist die Jugendarbeit

Die Abteilung Ski und Rad der SSV Höchstädt hat am vergangenen Wochenende die neue Skisaison mit der alljährlichen Jugendausfahrt ins Stubaital gestartet. Die SSV bildet ihr Skilehrerteam stetig weiter, um wieder ein spannendes und lehrreiches Skikursprogramm bieten zu können.

Die Kurse im Allgäu finden am 4., 6. und 11. Januar 2020 statt. Die Anmeldung ist bereits freigeschalten und kann online vorgenommen werden.

Die Saison 2019/20 steht ganz im Zeichen der Jugendarbeit. Die Abteilung möchte durch die offenen Ausfahrten und Trainingstage alle am Skifahren interessierte Kinder und Jugendliche erreichen. Neben der Arbeit am Fahrkönnen wird auch auf bestimmte Events hintrainiert. Die Termine werden auf der Homepage sowie in den verschiedenen Gruppen veröffentlicht. Die Kontaktdaten sind auf der Website zu finden. Das alljährliche Highlight in der finalen Saisonphase ist dann die XXL-Partyskifahrt ins Montafon, welche diesmal am 7. März 2020 durchgeführt wird. Die Online-Anmeldung dazu startet in Kürze. (wp)

Informationen/Anmeldung unter

www.ski-und-rad.de

