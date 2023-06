Aislingens „Zweite“ hat es nicht gepackt

Fußball-Entscheidungsspiele: Nach ihrer 0:2-Niederlage führt der Weg in die B-Klasse. Die A-Klasse ist am Freitag das Ziel für Peterswörth und Gegner SpVgg Bachtal III.

Vor rund 500 Zuschauern in Lutzingen – darunter ein großer und lautstarker SVA- Fanblock – musste sich die Aislinger „Zweite“ dem SC Nähermemmingen/Baldingen mit 0:2 beugen und steigt damit in die Fußball-B-Klasse ab.

Die Rieser zeigte von Beginn an einen guten Zug in Richtung SVA-Gehäuse und hätten bereits im ersten Durchgang in Führung gehen müssen. Die Kapellenbergler taten sich dagegen im Spiel nach vorne schwer und setzten nur den einen oder anderen kleinen Nadelstich. Sechs Minuten nach der Pause wehrte Aislingen einen indirekten Freistoß ab, aber nur drei Zeigerumdrehungen später waren sie dann machtlos: Tim Angerer lenkte das Leder nach Zuspiel von Robin Prügel an den Pfosten, von wo aus es in die Maschen sprang.

Aislingen gelingt kein Treffer

Aislingen wollte nun unbedingt den Ausgleich und erspielte sich einige Möglichkeiten über Andreas Eisenbart, Niklas Emminger, Stefan Stark und Mehmet Bademli, jedoch erfolglos. Drei Minuten vor Ablauf der regulären Spielzeit drückte der SCNB mit seinem zweiten Treffer der Partie nun endgültig seinen Stempel auf: Malte Kühlinger kam von rechts und bediente Felix Kern. Damit war der Abstieg unserer Jungs besiegelt. (EST)

SV Aislingen: S. Eberle; L. Piffner, Sadler, Stark, Feistle (83. Kraus), Sturm (59. Th. Bronnhuber), Gerstmeier (56. Biber), Emminger, Th. Bronnhuber (34. Mat. Bronnhuber, 73. Klement), A. Eisenbart, Bademli SC Nähermemmingen-Baldingen: Rebbe; Büttner, Metzger, Böhm, E. Faaß, Ackermann, Kern, Enslin, Latifi, Prügel, Angerer; Schröter, Schäff, Kühlinger, Grimmeiss, Dibrani, F. Faaß Tore: 0:1 Tim Angerer (54.), 0:2 Felix Kern (87.) SR: Moritz Simnacher Zuschauer: 500 in Lutzingen

Bachtal III oder Peterswörth

Aus der B- in die Fußball-A-Klasse hinauf wollen der SSV Peterswörth und die SpVgg Bachtal III. Nur noch ein Sieg trennt die Teams von ihrem Ziel. Das Entscheidungsspiel um den Aufstieg wird am Freitag um 18.30 Uhr auf dem Sportplatz in Medlingen angepfiffen. (gül)

