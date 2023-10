Das torlose Remis hilft den Gästen aus Gundelfingen mehr

Fußball-Bezirksliga Nord: Gastgeber Glött mit Chancenplus, aber ohne Treffer im Derby.

Keinen Sieger fand das Landkreis-Derby der Fußball-Bezirksliga Nord zwischen der gastgebenden SSV Glött und der U 23 des Gundelfingen. Nach 90 Minuten trennten sich beide Teams zwar mit einem 0:0-Unentschieden, trotz der Torflaute war es aber eine interessante Begegnung. Wobei die Glötter mit ihrem Chancenplus näher am Sieg dran waren als der Gast aus der Gärtnerstadt. Für den Tabellenletzten ist der eine Punkt letztlich zu wenig. Die Gelegenheit ist vertan, Gundelfingen in diesem Heimspiel zu bezwingen.

Späte erste Chance für Glött

Klare Torabschlüsse blieben auf beiden Seiten in der ersten halben Stunde komplett aus. Erst zum Ende der ersten Halbzeit konnten sich die engagiert auftretenden Lilien offensiv deutlich besser behaupten. Prompt hätte Jonas Stutzmüller fast das 1:0 gemacht. Doch der SSV-Angreifer setzte seinen Torabschluss von Strafraumeck über die Querlatte.

Auch nach dem Wechsel musste der FCG zunächst weiter auf eigene Torabschlüsse warten. Stürmer Johannes Hauf war bei der Lilien-Defensiv gut aufgehoben. In der 54. Minute ergab sich für die beste SSV-Chance. Philipp Strehle kam aus fünf Metern zum Abschluss, traf aber statt ins Tor den auf der Linie liegende Mitspieler Pedro Gomes de Souza (54.).

Gundelfingen nutzt Lilien-Missverständnis nicht

Die Gundelfinger hatten in der 60. Minute ihre größte Möglichkeit: Nach einem Missverständnis zwischen Raphael Martin und Jonas Schneider kam Denisz Toth plötzlich allein vor SSV-Keeper Dominik Trenker zum Torabschluss, der mit einer Glanztat das 0:1 vereitelte. Im Anschluss musste der FCG seine schwierigste Phase überstehen. Spielgestalter Philipp Urban musste – gelb-vorbelastet – nach einem Foul für zehn Minuten vom Platz. Seine Überzahl konnte Glött jedoch nicht nutzen. Pius Galgenmüller scheiterte am aufmerksamen FCG-Schlussmann Florian Lindel (78.). In der Endphase fanden die Gastgeber keine Mittel mehr gegen die FCG-Abwehr. Die Stegner-Truppe ihrerseits hatte Gefallen am Remis und nahm den Punkt gerne mit. Ein Unentschieden das den Gästen mehr hilft als enttäuschten Lilien.

SSV Glött: Trenker; Eggle, Bacherle, J. Schneider, Wohnlich, Martin, Ostertag (67. Taner), Kaya, Strehle, Stutzmüller, Gomes de Souza (76. Galgenmüller)

FC Gundelfingen U23: Lindel; Werner, Schön, Neher (79. Mayerföls), Brugger, Danzer, Urban, Groepper (65. Leimer), Neubieser (88. Mantwied), Toth (72. Nelkner), Hauf Zeitstrafe: Urban (62./FCG U23) Schiedsrichter: Wagner (SV Heiligkreuz) Zuschauer: 140

