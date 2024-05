Der SV Holzheim ist auf der sicheren Seite

Fußball-Kreisligen: Gegen Krumbach die nötigen Punkte für den Klassenerhalt geholt. Kein Sieger im Lauinger Stadtduell. Dillingen gewinnt 1:0, Höchstädt verliert 0:1.

Kreisliga West

FC Lauingen – TG Lauingen 0:1

Den besseren Start ins Lauinger Stadtderby der Fußball-Kreisliga West erwischte Türk Gücü Lauingen, als Arslan Nuh freigespielt wurde und aus spitzem Winkel zum 0:1 verwandelte. Im Gegenzug lag der Ausgleich in der Luft, doch Felix Egger nutzte den „zweiten Ball“ nicht. Nach einer Viertelstunde verzog Felix Egger auf Zuspiel von Venhar Neziri aus zwölf Metern knapp. Wenig später behielt FCL-Keeper Arbnor Nimanaj mit einem Reflex vor dem freien Yigitan Yüce die Oberhand. Nach einem klasse Pass von Oguzhan Baki in die Nahtstelle der TGL-Viererkette enteilte Lukas Lauft und verwandelte überlegt zum 1:1-Ausgleich des FC Lauingen (31.). Die zweite Halbzeit spielte sich bis zur 70. Minute überwiegend im Mittelfeld ab. Dann fehlte Lukas Lauft bei seinem Solosprint etwas die Kraft im Abschluss. Und beim Abschluss von Venhar Neziri blieb TGL-Keeper Mevlüt Dülger der Meister. In der restlichen Zeit bemühten sich beide Mannschaften vergeblich um den Lucky Punch. (fcljh)

FC Lauingen: Nimanaj; L. Müller, D. Müller, Neziri (83. Strak), Taqi (46. Pertler), Zengerle (79. Hummel), Egger, Gentner (46. Pertler), Lauft (68. Schaaf), Völker, Baki Türk Gücü Lauingen: Dülger; Kaylan, Safak, Wiedenmann, Enes Arslan, Askar, Ellici, Yüce, Cukur, S. Tasdelen, Nuh Arslan (42. Jawad,) Tore: 0:1 Nuh Arslan (7.), 1:1 Lukas Lauft (31.) SR: Vincent Meyer (FC Donauried) Zuschauer: 200

TGL-Keeper Mevlüt Dülger kommt hier vor FCler Felix Egger an den Ball. Das Lauinger Stadtderby endete ohne Gewinner 1:1. Foto: Karl Aumiller

Holzheim – SpVgg Krumbach 3:0

Der SV Holzheim hat den Ligaerhalt vorzeitig und aus eigener Kraft geschafft. Entsprechend groß war die Freude nach dem 3:0-Heimerfolg gegen den Abstiegskandidaten aus Krumbach. Dabei sah es die ersten 20 Minuten der Partie nicht nach einer klaren Angelegenheit aus. Die SpVgg war die aktivere Mannschaft, Holzheim wirkte phasenweise verkrampft. Den ersten gelungenen Angriff der Gastgeber verwertete Dorde Ristic jedoch zur Führung (23.). Ristic war es dann auch, der in der 36. Minute die komplette Krumbacher Mannschaft samt Torhüter zu weit aufgerückt sah und von der Mittellinie zum 2:0 traf. Halbzeit zwei verlief über weite Strecken ohne Höhepunkte, ehe Pascal Petermann mit einer Kopie des zweiten Treffers zur 3:0-Entscheidung gegen die nie aufgebenden Mittelschwaben einnetzte. (gb)

SV Holzheim: Hofmeister; Peter, D. Scheider (74. Haringer), Pennacchia (56. Feistle), Ristic, St. Allmis (76. Dietrich), S. Allmis, Petermann, Haringer (46. Mohammadi), Buchholz (89. Graf), Rupp Tore: 1:0 Dorde Ristic (23.), 2:0 Dorde Ristic (36.), 3:0 Pascal Petermann (78.) SR: Thomas Heuberger (Möttingen) Zuschauer: 100

Bubesheim – Altenmünster 5:1

Der SCA „arbeitete“ weiter an seinen Negativserien – zum einen in den Duellen mit Bubesheim, zum anderen aktuell: Letztlich waren die Gäste beim Aufstiegsanwärter chancenlos, sind nun seit fünf Partien ohne Sieg und müssen nun am letzten Spieltag ihren knappen Vorsprung auf den Abstiegsrelegationsplatz verteidigen. Durch Tore kurz nach Anpfiff und vor der Pause führte der Gastgeber zur Halbzeit 2:0. Der einzige „SCA-Treffer“ war ein Bubesheimer Eigentor. Den verdienten Heimerfolg veredelte Lukas Ün mit einem lupenreinen Hattrick zwischen der 65. und 81. Spielminute. (dz)

SC Altenmünster: Ruth; T. Kaifer, M. Henkel (58. F. Schuster), J. Henkel (46. Bauer), Pecher, S. Kaifer, Kalkbrenner, Roth, Wenzl, J. Schuster, Rigel Tore: 1:0 Cemre Onay (5.), 2:0 Esse Akpaloo (41.), 2:1 Eigentor Galip Yilmaz (61.), 3:1 Lukas Ün (65.), 4:1 Lukas Ün (75.), 5:1 Lukas Ün (81.) Zeitstrafe: Julian Henkel (38./SCA) SR: Jürgen Schneider (TSV Wittislingen) Zuschauer: 120

Dillingen – Balzhausen 1:0

Einen verdienten Heim-Dreier erspielte sich die SSV Dillingen am Sonntagabend gegen die abstiegsbedrohten Gäste aus Balzhausen. Torschütze für die Platzherren war Adonis Isufi (78.). Die Kreisstädter bauten damit ihre gute Bilanz der Rückrunde weiter aus. (dz)

SSV Dillingen: Körber; Hildmann (85. Sakowrjaschin), Kasumi, Riedinger, G. Nuraj, F. Lloqanaj (90.+3 Wohldann), Gehring (83. Zsido), Sailer, A. Isufi, L. Isufi (73. Hander), Hoti Tor: 1:0 Adonis Isufi (78.) SR: Dominik Mayr Zuschauer: 40

Kreisliga Nord

Höchstädt – Maihingen 0:1

Bei sommerlichen Temperaturen ging die SSV auf heimischem Terrain wieder einmal leer aus. Schon nach einer knappen halben Stunde fiel das Tor des Tages durch Maihingens Thomas Haas. Für beide Teams hatte die Partie keine Bedeutung mehr in Sachen Ab- bzw. Aufstieg. (dz)

SSV Höchstädt: Kommer; Zengerle (71. M. Mayerle), Stelzle, S. Wanek, A. Nuraj (46. N. Korittke), Zecevic, Junginger, Wurm, Kölle, Weißbecker, Wimmer Tor: 0:1 Thomas Haas (28.) SR: Jonas Keppeler (SV Eggelstetten) Zuschauer: 100