Fußball

17:45 Uhr

Ein ungewohntes Erfolgserlebnis für Gundelfingen

Plus Fußball-Bayernliga Süd: Beim VfR Garching legt der FC Gundelfingen einen Blitzstart hin und legt damit die Basis für das Ende der Niederlagenserie.

Von Walter Brugger

Als endlich der Schlusspfiff von Schiedsrichter Dominik Fober ertönte, brauchten die abstiegsgefährdeten Bayernliga-Fußballer des FC Gundelfingen erst einmal ein paar Sekunden Zeit zum Nachdenken. Ist die Niederlagenserie Geschichte? Hatten sie wirklich gewonnen? Als dann im Kopf angekommen war, dass die Grün-Weißen gerade mit 2:1 (2:0) beim VfR Garching die Oberhand behalten hatten, kam doch Jubelstimmung auf.

Schwer erkämpfter Gundelfinger Sieg

Nicht nur Spielertrainer Stefan Heger war anschließend von den kräfteraubenden 101 Minuten bei ungewohntem Sommerwetter gezeichnet, am deutlichsten waren die Spuren im Gesicht von Verteidiger Michael Grötzinger abzulesen. Am Augenbogen hatte er sich in der Nachspielzeit eine Platzwunde zugezogen, überall im Gesicht und an den Händen war Blut zu sehen. „Vielleicht haben wir aber genau das gebraucht“, schaute Heger in Richtung seines verletzten Mitspielers, „denn ein so schwer erkämpfter Sieg kann viele Blockaden lösen.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen