Referee verletzt: Eine Stunde Unterbrechung beim Derby in Wertingen

Fußball-Bezirksliga Nord: Dann entscheidet ein Doppelschlag für Wertingen. Gast Meitingen vergibt zu viele Chancen.

Der TSV Wertingen gewinnt auch das zweite Aufeinandertreffen in dieser Fußball-Saison gegen den TSV Meitingen, diesmal mit 2:1. Ein Doppelschlag in der zweiten Halbzeit brachte den Bezirksliga-Spitzenreiter auf die Siegerstraße. Das Derby hatte aber auch eine unschöne Seite. Linienrichter Daniel Doneff verletzte sich Mitte der ersten Halbzeit ohne Fremdeinwirkung schwer am Knie. Er musste eine Stunde lang von den Betreuern und später durch die alarmierten Rettungskräfte behandelt werden. Mit Yanick Furnier war zufälligerweise ein Ersatz-Referee vor Ort und konnte für den Verletzten einspringen.

Die besseren Torchancen hatte der Gast, etwa in der 14. Minute durch Florian Bobinger, der an Wertingens Schlussmann Sandro Scherl scheiterte. Nach der Unterbrechung brachte Bobinger das Spielgerät flach vors Tor, wo Andreas Hummel aus kürzester Distanz am Ball vorbeirutschte. Auf der Gegenseite rettete Meitingens Torwart Niklas Schmitt gegen Christoph Müller.

"Flippertor" für Wertingen

Nach dem Wechsel zeigten sich die Zusamstädter äußerst effizient. In der 56. Minute setzte David Spizert an der Strafraumkante zum Doppelpass an, der Ball sprang jedoch flippermäßig zu Marco Gerold, der flach ins rechte Eck einschoss – 1:0. Keine zwei Minuten später stellte Wertingen auf 2:0: Marcel Mayr legte 18 Meter vor dem Tor für Manuel Rueß ab, welcher platziert ins rechte untere Eck traf. Meitingen vergab derweil weitere Topchancen. 20 Minuten vor dem Ende machte Michael Meir zunächst alles richtig und umkurvte Keeper Scherl. Dann schoss der Stürmer jedoch unbedrängt am leeren Tor vorbei. Die Gäste kamen erst in der Schlussphase zum Anschlusstreffer. Eine Flanke von Mathias Heckel landete bei Daniel Deppner, welcher den Ball mit der Brust annahm und ins linke Eck versenkte – und Wertingen musste nochmals zittern.

TSV Wertingen: Scherl; Fischer, Knöpfle, Wiedemann, Beham, Gerold (65. Prestel), Kotter, Mayr (82. Gebauer), Rueß (89. Rasic) , Müller (71. Schiermoch), Spizert TSV Meitingen: Schmitt; Chouiloulidis (53. Deppner), D. Fritsch (67. X. Berisha), Mähler, Zach, Fichtner, E. Fritsch, Hummel (75. Heckel), Winkler (59. Erhard), Bobinger (61. Heider), Meir Tore: 1:0 Marco Gerold (56.), 2:0 Manuel Rueß (58.), 2:1 Daniel Deppner (87.) SR: Fabian Jürschik (SC Obermichelbach) Zu.: 350