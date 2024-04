Gundelfinger Anspruch und Wirklichkeit

Fußball-Nachlese: FC Gundelfingen droht Abstiegsrelegation. Wertingen macht es spannend.

Nach mittlerweile sieben Niederlagen in Serie bereiten sich die Verantwortlichen des FC Gundelfingen zumindest gedanklich auf die „Saisonverlängerung“ vor. Denn dass der Bayernligist der Abstiegsrelegation noch entgeht, ist zwar immer noch möglich, aber die Wahrscheinlichkeit steigt von Woche zu Woche. Was auch daran liegt, dass der FCG die direkten Duelle verliert, die selbst bei Punktgleichheit am Saisonende über die Platzierung entscheiden. So wie gegen den 1. FC Sonthofen, dem de FCG nach der 0:1-Hinspielniederlage nun auch zuhause mit 2:3 unterlag. Für Spielertrainer Stefan Heger war das sogar „die verdienteste Niederlage der vergangenen Wochen.“

Sorgen in Gundelfingen

Die Verletzungssorgen lässt der Sportliche Leiter Stefan Kerle nicht als Erklärung für die aktuelle Misere gelten: „Jeder auf dem Platz hat den Anspruch Bayernliga zu spielen. Daher stellt sich für mich aktuell auch ein Stück weit die Qualitätsfrage.“ Daran ändern lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt nur wenig, Transfers sind nur sehr eingeschränkt möglich.

Etwas überrumpelt wurde Bezirksliga-Spitzenreiter TSV Wertingen im Topspiel beim einzig ernsthaften Verfolger FC Stätzling. Von der ungewohnten Situation eines 0:3-Rückstands nach einer guten halben Stunde Spielzeit erholten sich die Zusamstädter nicht mehr richtig und verloren 1:3. Es war erst die dritte Saisonniederlage, aber der Vorsprung auf den Tabellenzweiten ist damit auf nur noch vier Zähler geschrumpft. Die anderen beiden Nullnummern für das Team von Trainer Daniel Schneider sind übrigens die beiden 0:2-Heimschlappen vom 15. September 2023 gegen Ecknach und 5. November gegen Neuburg.

Zu stark für Glött

Nichts wurde es für die SSV Glött mit dem dritten Heimsieg in Serie. Stattdessen ging man beim 0:1 gegen den FC Günzburg leer aus. „Die Gesamtleistung hat heute nicht gereicht, um hier was zu holen“, so Lilien-Trainer Peter Eggle. Mit der Leistung seiner Elf im ersten Abschnitt konnte der noch durchaus leben. „In der zweiten Halbzeit konnten wir leider nicht mehr zulegen, im Gegenteil da mussten wir eigentlich dem FC Günzburg das Feld überlassen. Wir konnten dann die Ausfälle doch nicht eins zu eins ersetzen. Die letzte Aggressivität und der Biss konnten wir heute nicht so auf den Platz bringen“, so der SSV-Coach weiter. Durch die Sieger der Konkurrenz hat man wieder richtig an Boden verloren im Kampf um die Relegationsränge.

„Diesen Punkt nehmen wir mit“ sah U 23-Trainer Peter Stegner vom FC Gundelfingen das 0:0 gegen den TSV Hollenbach nüchtern. Die FCG-Fohlen blieben zum dritten Mal in Serie ohne Gegentreffer und waren auch das aktivere Team in einem chancenarmen Spiel. Der böige Wind machte es beiden Mannschaften schwer, klare Chancen zu erspielen. Ein Lattenkracher von Philipp Urban und eine Großchance von Bernhard Rembold waren das Höchste der Gefühle. Dennoch ist man auf FCG-Seite zufrieden mit den jüngsten Entwicklungen. Neuigkeiten gibt es aus der Personalabteilung, nach dem berufsbedingten Abgang von Co-Trainers Martin Mayer im November konnte dessen Vorgänger Michael Ortlieb wiedergewonnen werden. Ortlieb beendete vor Kurzem sein Engagement beim TSV Wasserburg und stößt ab Sommer zur U 23.

Lauingens wichtiger Auswärtsdreier

Neben der SSV Dillingen war der FC Lauingen am Osterwochenende das einzige Siegerteam aus dem Landkreis in den Kreisligen. „Die Mannschaft hat in Mindelzell den erwartenden Kampf von Beginn an angenommen und über die volle Distanz dagegengehalten“, stellt Sportleiter Joachim Hauf zum 3:0 seines FC Lauingen fest und unterstreicht: „Damit wurde ein sehr wichtiger Auswärtsdreier eingefahren.“ (gül/wab/fm)