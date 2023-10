Heimsieg Nummer eins für die SSV Glött

Fußball-Bezirksliga Nord: Glött feiert das 3:2 und überrascht mit einer Personalie.

Es hat geklappt mit dem ersten Heimsieg dieser Saison in der Fußball-Bezirksliga Nord: Am elften Spieltag kämpfte Aufsteiger SSV Glött den Gast aus Neuburg mit 3:2 nieder. Bei den Lilien sorgte der Einsatz von Ingo Feistle in der Abwehr für die Überraschung. Der Einsatz des ehemaligen Profis vom FC Heidenheim gab den zuletzt so arg gebeutelten SSV-Kickern sofort die nötige Stabilität.

Die Rickauer-Elf agierte hellwach und belohnte sich bereits in der 11. Minute: Ein schnell ausgeführter Freistoß von Ingo Feistle brachte Pius Galgenmüller in Position. Der SSV-Angreifer ging an VfR-Torhüter Stamenkov vorbei und schob aus spitzem Winkel ein. Der Schock für Glött folgte jedoch schnell: Keeper Dominik Trenker wusste sich nach einem Fehlpass nur noch mit einem Foulspiel an Diallo zu helfen – Elfmeter, Neuburgs Spielmacher Sebastian Habermeyer vollstreckte zum 1:1.

Glött geht dreimal in Führung

Die Hausherren zeigten sich jedoch nicht beeindruckt und hatten Lösungen parat. Pius Galgenmüller brachte sein Team nach einer halben Stunde auf Vorarbeit von Jonas Stutzmüller und Philipp Strehle wieder in Front. Nach dem Wechsel lieferte Glött dem VfR eine aufopferungsvolle Abwehrschlacht. Moritz Bartoschek verfehlte das SSV-Gehäuse um wenige Zentimeter. Einer der zahlreichen VfR-Eckbälle führte dann 13 Minuten vor dem Ende zum Ausgleich durch Mamadou Diallo. Das war es aber noch nicht: Nur drei Minuten nach dem 2:2 gelang der SSV Glött die dritte Führung an diesem Tag. Pedro Gomes de Souza nutzte eine der wenigen Konterchancen eiskalt zum 3:2.

SSV Glött: Trenker; B. Krist, Feistle (54. M. Krist), Kopp, Strehle (69. Schneider), D. Wohnlich, Bacherle (87. B. Waidele), Stutzmüller, J. Schneider, Galgenmüller (50. De Souza), Ostertag (36. Taner) Tore: 1:0 Pius Galgenmüller (11.), 1:1 Sebastian Habermeyer (16./FE), 2:1 Pius Galgenmüller (32.), 2:2 Mamadou Diallo (77.), 3:2 Pedro Gomes De Souza (80.) SR: Benjamin Senger (TSV Haunstetten) Zuschauer: 110