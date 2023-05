In Offingen kann die Vorentscheidung im Titelkampf fallen

Fußball-Kreisligen: Gewinnt die SSV Glött auch beim Tabellenzweiten, ist die Meisterschaft ganz nah. Weisingen und die SpVgg Bachtal hoffen im Abstiegskampf auf Schützenhilfe von Türk Gücü Lauingen.

Tabellenführer SSV Glött ist wieder einmal am Samstag im Einsatz. Nach dem Lokalderby in Weisingen folgt um 15 Uhr der Gastauftritt im ebenfalls nicht weit entfernten Offingen. Die gilt räumlich wie mit Blick auf die Tabelle der Fußball-Kreisliga West: Die Marktstädter spielen ähnlich wie Glött (53 Punkte) eine herausragende Saison und rangieren auf Rang zwei. Die Truppe von Spielertrainer Julian Riederle (47) könnte mit einem Heimsieg das Titelrennen nochmals spannend machen. Andererseits wären die Lilien bei einem Auswärtserfolg fast schon „durch“. SSV-Coach Markus Rickauer: „Das ist eine richtig gute Truppe, spielstark und torgefährlich“. Seine Elf muss sich deshalb gegenüber der Partie in Weisingen deutlich steigern. Aber, so Rickauer: „Das wird wieder ein völlig anderes Spiel mit einem Gegner, der uns vielleicht auch besser liegt“. Mit dabei ist Kapitän Dominik Wohnlich, der die jüngsten drei Partien wegen eines Muskelfaserrisses passen musste. Innenverteidiger Maxi Krist kehrt zurück und auch „Offensivbrecher“ Raphael Martin kann erstmals von Beginn an ran. Fraglich ist Steven Kopp. Die zuletzt eingewechselten Benjamin Waidele und Peter Matkey drängen in die Startelf. Im Hinspiel startete die SSV ihre bis heute anhaltende Siegesserie. (RÖB) Hinspiel: 2:1-Heimsieg für Glött

Kreisliga West

Weisingen – Wiesenbach

Trotz der Niederlage gegen Glött geben sich die Weisinger den Kampf um den Klassenerhalt noch nicht auf. Gegen Wiesenbach ist am Sonntag Wiedergutmachung für die deutlichen Pleite im Hinspiel angesagt. Auftrieb dürfte der Mannschaft geben, dass jetzt alle derzeit zur Verfügung stehenden Kicker auch eingesetzt werden können. Manuel Fischer kehrt in die Startelf zurück. Für Tobias Duderstadt ist die Saison hingegen beendet. (DUT) Hinspiel: 6:1-Sieg für Wiesenbach

FC Lauingen – Jettingen II

Nach der bitteren Niederlage in Mindelzell trifft der FCL auf den Aufsteiger aus Jettingen, der in Altenmünster remis spielte und mit 28 Zählern im gesicherten Mittelfeld auf Rang acht steht. Das FCL-Trainerduo Tausend/Scheitenberger muss die Niederlage aus den Köpfen zu bringen und möglichst den dritten Heimsieg im dritten Heimspiel 2023 einzufahren. (JOHA) Hinspiel: 2:0-Auswärtssieg des FCL

Reisensburg – TG Lauingen

Auf Schützenhilfe im Abstiegskampf hoffen Weisingen und Bachhagel. Türk Gücü-Gastgebern Reisensburg ist eines der Teams, das noch in Reichweite der beiden Landkreis-Mannschaften rangiert. TGL selbst könnte mit einem Auswärtssieg die letzten Zweifel am eigenen Klassenerhalt beseitigen. (dz) Hinspiel: 4:1 für Türk Gücü Lauingen

Altenmünster – Bachtal

Nach drei Siegen in Serie fährt Kellerkind SpVgg Bachtal zum schwierigen Auswärtsspiel beim SC Altenmünster. Der Bezirksliga-Absteiger hat sich nach anfänglichen Schwierigkeiten gefunden und rangiert im gesicherten Mittelfeld. Herzstück des Teams ist der bayernliga-erfahrene Spielertrainer Robert Markovic-Mandic (neun Saisontreffer). Schwer wiegt dagegen der Abgang von Sturmführer Hrvoje Bevanda, der in der Winterpause zum FC Gundelfingen wechselte. Er hatte großen Anteil am 7:0-Auswärtssieg im Hinspiel. Auch bei den Bachtalern hat sich mittlerweile viel getan. Die aktuelle Siegesserie nährt die Hoffnung auf das „Fußballwunder Klassenerhalt“. Seit dem Amtsantritt von Spielertrainer Patrick Mair wurden vier von sechs Partien gewonnen. Allerdings müssten wohl neun weitere Zähler her, um die Liga zu halten. Dies scheint nicht ausgeschlossen, zumal die Defensive mit Matthias Weinelt in der Innenverteidigung stabiler steht. Mair muss diesmal Mittelstürmer Tim Liebert ersetzen. (CHRIS) Es fehlen: Bachtal: Lukas Wickmair, Patrick Leder, Christian Keller, Tim Liebert (alle verletzt) Hinspiel: 7:0 für Altenmünster

Kreisliga Nord

Mertingen – Kicklingen-F.

Einen wichtigen Sieg im Kampf um den Klassenerhalt fuhr der SVK gegen Alerheim ein. Dabei hätten die Kicklinger den Sack schon früher zumachen können, brachten aber den Vorsprung mit einer geschlossenen Leistung über die Zeit. Am Sonntag geht es nun nach Mertingen. Der Tabellenneunte liegt einen Punkt und einen Platz vor Kicklingen. Das Hauptaugenmerk der Gäste muss wieder auf die Defensivarbeit gelegt werden, um punkten zu können. (TIRE) Hinspiel: Kicklinger 2:1-Heimsieg

Alerheim – Holzheim

Der SVH will seine kleine Negativserie von drei Niederlagen beenden. Zwar zeigte er zuletzt gegen Oettingen eine Leistungssteigerung, es fehlte aber an der nötigen Durchschlagskraft. Und die braucht die Truppe von Coach Weber gegen Alerheim, das vor Wochenfrist Kicklingen verlor, konnte sich aber in den Spielen davor gut durchschlagen und Punkte sammeln. Die Rieser rangieren einen Punkt hinter den Holzheimern auf Rang sechs. (TF) Hinspiel: Holzheimer 3:0-Heimsieg