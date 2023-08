Lutzingen und Unterliezheim greifen gemeinsam an

Untere Fußball-Ligen: Nach dem sportlichen Zusammenschluss laufen die Kicker der SG Lutzingen und des SC Unterliezheim zunächst in Grün-Weiß auf – und später in Rot-Weiß.

Als politische Gemeinde sind Lutzingen und Unterliezheim seit der Landkreisreform nun schon Jahrzehnte vereint. Jetzt haben auch die Fußballer beider Ortschaften den Weg des Zusammenschlusses gewählt und gehen zur neuen Saison 2023/24 in der A-Klasse West III als Spielgemeinschaft Lutzingen/Unterliezheim an den Start. Der Wunsch nach dieser sportlichen Fusion wurde seitens der Unterliezheimer Kicker forciert, da sich bei ihnen der Personalmangel immer deutlicher bemerkbar machte. Aus zwei mach eins – so lautete das Motto der sportlichen Leitung: Unterliezheims bisheriger Coach Andreas Hurler – nur noch als Kicker aktiv – machte da den Weg frei für SGL-Trainer Martin Mayrle.

Lutzingens Coach übernimmt

Die Verschmelzung der beiden Klubs ist für den 37-jährigen Mayrle und den Sportlichen Leiter Thomas Schwair mit spürbaren Veränderungen verbunden. „Ich kenne jetzt von Unterliezheimer Seite noch nicht alle Spieler so gut, aber das wird schon mit der Zeit“, ist Mayrle guter Dinge. Wichtig war für ihn, dass der Zusammenschluss von den Aktiven beider Seiten mitgetragen wurde. „Hätte es da Probleme gegeben, wäre es wohl nicht zur Fusion gekommen“, sagt Mayrle. Mit Daniel Öfele (FC Donauried) und Andreas Federle (Tapfheim) sind lediglich zwei Abgänge zu notieren. In den Testpartien schlichen sich hier und da noch Missverständnisse ein, aber eine Einheit wird mehr und mehr sichtbar.

Auch wenn der Trainer schon seine Elf im Kopf hat, fehlen ihm derzeit einige Kicker, die zum Stamm zählen. Außer den Urlaubern werden im Moment die Verletzten Michael Hochstädter, Christian Hurler, Kevin Eirich, Marco Schüle und Dennis Mantai arg vermisst. Als Eckpfeiler im Team zählen Andreas Hurler, Allrounder Franz Müller, Nikolai Kunert sowie der zentral spielende Michael Hochstädter und Angreifer Dennis Mantai. In dieser Riege fühlt sich Nachwuchsspieler Lukas Röhrl wohl.

Heimspiele der Hinrunde in Lutzingen

Bleibt die Frage, in welchen Trikots (Lutzingen grün-weiß; Unterliezheim rot-weiß) schließlich gespielt wird? „Dies ist abgeklärt. In der Vorrunde bestreiten wir alle Spiele in Lutzingen und Grün-Weiß. In der Rückrunde in Unterliezheim genau umgekehrt“, erklärte Martin Mayrle und schiebt spaßeshalber nach: „Wir brauchen also keine neuen Trikots zu kaufen.“

Bedeckt hält man sich, was die neue SG in der A-Klasse West III auszurichten vermag. Der Trainer lässt sich da zu keiner Aussage hinreißen, meint nur so viel: „Unser Ziel ist es, die Mannschaften der Liga zu ärgern.“ Mit etwas Unmut sieht er dem Start der Saison entgegen, denn in den ersten drei Pflichtspielen geht es gegen die Neulinge FC Marxheim/Gansheim, Fatih Spor Asbach/Bäumenheim und den FC Osterbuch. „Wir kennen keine dieser Teams und müssen da schon auf der Hut sein“, warnt der Coach vorab und will keinen Fehlstart hinlegen.

Um topfit in die Runde zu gehen, wurde anfangs dreimal die Woche trainiert. Nun am Freitag wird der Übungsabend auf die leichte Art durchgezogen. Auf ein lockeres Auflaufen folgen im Sportheim leckere Burger und das ein oder andere Kaltgetränk, wie Mayrle zu verstehen gibt.

Zum Auftakt in Lutzingen am Sonntag, 13. August, gegen den FC Marxheim hofft der Trainer, auf seine beste Elf zurückgreifen zu können. Bei Martin Mayrle steht der Sommerurlaub übrigens erst noch bevor, doch dies ist für ihn kein Problem. „Ich werde mit der Familie überwiegend Tagesausflüge planen. So viel sei damit sicher: „Bei den Trainingsabenden und den Spielen werde ich vor Ort sein.“