Fußball

08:30 Uhr

Paukenschlag bei Schlusslicht SSV Glött

Plus Fußball-Bezirksliga Nord: Markus Rickauer ist nicht mehr Trainer. Ein Duo übernimmt seine Aufgabe vorerst bis zur Winterpause.

Von Benjamin Rößle Artikel anhören Shape

Einen Paukenschlag gab es jetzt beim Schlusslicht der Fußball-Bezirksliga Nord: Abteilungsleiter Thomas Schreitt teilte der Mannschaft der SSV Glött mit, dass Markus Rickauer ab sofort nicht mehr ihr Trainer ist. Er begründete diese Entscheidung mit der anhaltend unzureichenden Punktausbeute. „Ich habe lange mit diesem Schritt gerungen. Doch wir sind jetzt an diesem Punkt angekommen, wo es noch einmal neuer Impulse benötigt.“ Schreitt betont, es sei eine Trennung im Guten erfolgt: „Wir sind mit Markus Rickauer aufgestiegen, er hat hier in Glött unglaublich viel geleistet und dieses Team entscheidend mit aufgebaut.“ Dafür danke ihm der Verein.

Stefan Schneider, hier 2016 mit Markus Rolle (rechts), ist auf dem Glötter Trainerstuhl zurück. Foto: Karl Aumiller

Bis zur Winterpause übernehmen Stefan Schneider und Ingo Feistle das Traineramt bei den Lilien. Beide leiten bereits die Trainingseinheiten und wollen die Mannschaft in den restlichen drei Partien bis zur Winterpause in die Spur bringen. Stefan Schneider ist in Glött ein alter Bekannter, bereits von 2015 bis 2019 führte er das Traineramt bei den Lilien aus und ist dem Verein seit jeher verbunden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen