Unwürdiges Aufwärmen als Gundelfinger Motivationshilfe

Fußball-Bezirksliga Nord: Die U 23 des FC Gundelfingen schrammt im Stauferpark beim SV Wörnitzstein-Berg knapp am Sieg vorbei.

„Ich muss meiner Mannschaft ein großes Kompliment aussprechen“, sagte Trainer Peter Stegner nach dem Bezirksliga-2:2 seiner Gundelfinger Fußball-U 23 beim hochgehandelten SV Wörnitzstein-Berg. Die Gundelfinger gingen hoch motiviert in die Partie, was ein Stück weit auch mit den Rahmenbedingungen des Aufwärmprogrammes zu tun hatte: auf einer von Straßenlaternen beleuchteten Wiese im Stauferpark, die zur Hälfte unter Wasser stand und ohne Tor. Für die Schärfe war somit gesorgt.

Vor Pause spielt Gundelfingen schwach

Die Zuschauer sahen am Freitagabend zwei unterschiedliche Halbzeiten. Während die hoch stehenden Gastgeber zunächst dominierten, beschränkte sich der FCG aufs Verteidigen. SVW-Angreifer Timo Zausinger und Spielertrainer Dominik Bobinger boten sich erste Chancen. In der 33. Minute verlor FCG-Kapitän Philipp Urban im Zentrum den Ball und der ehemaliger Regionalliga-Stürmer Blerand Kurtishaj bediente Zausinger, der aus 14 Metern das 1:0 markierte. Kurtishaj selbst verpasste kurz vor der Pause den zweiten Treffer.

In Hälfte zwei agierten die Gärtnerstädter wie ausgewechselt und trauten sich in die Offensive. Nach einer ersten Chance von Darius Leimer war in der 49. Minute das 1:1 fällig: Nach einer Balleroberung von Urban im zentralen Mittelfeld, sah Schlitzohr „Jojo“ Hauf den weit vor dem Tor postierten Keeper und bugsierte den Ball in „Harry-Kane-Manier“ aus über 40 Metern in die Maschen. Die Gäste attackierten nun leidenschaftlich. Einen Ballverlust von Wörnitzsteins Michael Knötzinger nutzte Hauf und bediente den eingewechselten Dennis Mikolin, der seinen fünften Saisontreffer markierte – 1:2 (54.).

Gundelfingen fängt sich spät das 2:2 ein

Die Hausherren versuchten es in der Folge permanent mit hohen Bällen. Mit der letzten Aktion des Spiels landete ein langer Ball über Umwegen bei Jonas Veh, der in der dritten Minute der Nachspielzeit noch den glücklichen Ausgleich erzielen konnte. (fcg)

FC Gundelfingen U 23: Mahmoudi; Urban, Leimer, Toth (60. Nelkner), Hauf (90. Mayerföls), Schön (46. Mikolin/69. Groepper), Danzer, Neher, Neubieser (46 Eberle), Brugger, Schneider Tore: Timo Zausinger (33.), 1:1 Johannes Hauf (49.), 1:2 Dennis Mikolin (54.), 2:2 Jonas Veh (90.+3) Zeitstrafe: Max Göttler (71./SVWB) Schiedsrichterin: Antonia Hönl (FC Langweid) Zuschauer: 110