Bundesprüfung mit starken heimischen Taekwondoin

In Corona-Zeiten sind sportliche Aktivitäten noch wichtiger – vor allem für den Nachwuchs.

Von der Sportschule Magosch wurde noch im alten Jahr eine Taekwondo-Bundesprüfung in Dillingen ausgerichtet, wobei alle Sportler, Helfer und Zuschauer die Corona-Vorgaben mit großer Disziplin einhielten.

Die Sportler waren glücklich, sich in diesen schwierigen Zeiten einer Prüfung stellen zu dürfen. Bundesprüfungsreferent Wilfried Pixner konnte sicher sein, dass die Vorgaben eingehalten werden. Vorsitzender war Heinrich Magosch (9. Dan), als Mitprüfer fungierten Heinz Gruber (9. Dan), der Ehrenvorstand der Deutschen Taekwondo Union und der mehrfache Weltmeister Michael Bußmann (8. Dan).

Die Sportler des heimischen Taekwondo-Clubs Donau Lech Iller wurden betreut von Günter Sonner (8. Dan), Hermann Betz (7. Dan) und Pierre Walther (5. Dan). Magosch war zufrieden mit den Leistungen seiner Aktiven, die nach bestandenem Test eine Urkunde überreicht bekamen. Prüfungsbeste ist Marion Schrader (7. Dan).

Ebenfalls noch 2021 wurden die Gürtelprüfungen für Taekwondo und Allkampf-Jitsu abgehalten. Ein großer Dank von Großmeister Magosch ging an die Eltern, welche die Kinder zum Training ermuntern. Aufgrund der Corona-Verordnung durften die Eltern aber diesmal bei der Prüfung nicht anwesend sein. So feuerten sich die Mädchen und Buben gegenseitig an und erlebten ein starkes Gemeinschaftsgefühl.

Dank der guten Vorbereitung zeigten sie, was in ihnen steckt. Die Prüfung fand in Gremheim und in Dillingen statt, um die Gruppen klein zu halten. Anita Lipp (2. Dan) übernahm die Registratur.

Als Prüfer waren Nicole und Sebastian Bundschuh (beide 5. Dan), Daniel Magosch (4. Dan), Julia Häusler (3. Dan), Günter Lipp (3. Dan), Christian Seiler (3. Dan) und Wolfgang Krause (3. Dan) im Einsatz. Aus ihren Händen konnten dann alle Nachwuchs-Taekwondoin die wohlverdiente Urkunde in Empfang nehmen.