Christian Kratzer zum zweiten Mal Bayern-Meisterin

Leichtathletik: Über 800 Meter war in München keine schneller als Christina Kratzer. Dabei wollte die Mittel- und Langstrecklerin der LG Zusam eigentlich nur ihre Form testen.

Mit einer starken Vorstellung beeindruckte Christina Kratzer, Mittel- und Langstreckenläuferin der LG Zusam, bei den bayerischen Hallenmeisterschaften in München und sicherte sich den Titel über 800 Meter der Frauen. 2020 war sie bereits 1500-Meter-Freiluftmeisterin geworden. Nachdem viele geplante Laufveranstaltungen in den vergangenen Monaten aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt wurden, sollte der Start in der Werner-von-Linde-Halle für die Topläuferin eigentlich nur ein Testlauf zur Überprüfung des aktuellen Leistungsstands werden. Zudem war die 31-jährige vorher noch nie auf der gewöhnungsbedürftigen 200-Meter-Hallenbahn gelaufen.

Kratzer hält Verfolgerinnen auf Distanz

Doch schon kurz nach dem Startschuss war die Nervosität verflogen und Kratzer setzte sich im 800-Meter-Lauf der Frauen an die Spitze des Läuferfeldes. Nach zwei schnellen Runden mit einer 400 Meter Durchgangszeit von 64,66 Sekunden klaffte schon eine deutliche Lücke zu ihren Mitkonkurrentinnen. Das Tempo weiterhin hochhaltend, ließ sie die Verfolgerinnen auch auf der dritten Runde nicht näher kommen. Obwohl die Beine auf den letzten Metern richtig schwer wurden, brachte sie das Rennen souverän ins Ziel und wurde in ausgezeichneten 2:15,97 Minuten bayerische Hallenmeisterin. Auf den Plätzen zwei und drei folgten Jasmin Swedan (TSV Gräfelfing) in 2:18,05 Minuten und Julia Hoff (LG LKr Aschaffenburg) in 2:18,33 Minuten.