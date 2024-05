Eine Fristinger Legende im verdienten Ruhestand

Pferdesport: Der Araber-Wallach „Shagar“ hat in seiner Karriere mit Distanzreiterin Belinda Hitzler tolle Erfolge erzielt.

Ein „Spitzensportler“ des Landkreises Dillingen hat seine Laufbahn beendet und den verdienten Ruhestand angetreten – auf allen vier Beinen: Shagar, seines Zeichens Araber-Wallach und eine Legende in der Distanzreiter-Szene. Bei seiner Besitzerin Belinda Hitzler feiert er am Freitag seinen 30. Geburtstag. Unter ihr Belinda Hitzler wurde Shagar unter anderem deutscher Meister und holte Bronze bei den Weltreiterspielen.

In Fristingen geboren

Am 24. Mai 1994 erblickte das Araberfohlen Shagar im Dillinger Stadtteil Fristingen das Licht der Welt. Im Stall der „Eltern“ Belinda Hitzler und Stephan Schelldorf wuchs das kleine Energiebündel auf. Mit fünfeinhalb Jahren wurde Shagar eingeritten, ehe er mit sieben das erste Mal in Frankfurt Distanzluft schnuppern durfte. Für den Ausdauerpferdesport schien der kleine Vierbeiner allerdings nicht die richtigen Proportionen zu haben. Der kurze Rücken und die dadurch nicht optimale Sattellage verbargen zunächst das Talent des Pferdes. Besitzerin Hitzler war sich aber von Anfang an sicher: „Ich habe immer an Shagar geglaubt und ihm einiges zugetraut“.

Gutes Training, gepaart mit der richtigen Ausrüstung und viel Geduld brachten Shagar, liebevoll auch „Bobbel“ genannt, im Alter von zehn Jahren auf die sportliche Überholspur. Für Belinda Hitzler ist er ein Pferd, mit dem sie durch dick und dünn gehen kann. Eine Freundin der erfolgreichen Distanzreiterin bezeichnete die beiden liebevoll als „ein altes Ehepaar“. Für ein Pferd-Reiter-Paar gibt es wohl kaum ein größeres Lob.

160er-Premiere im Teutoburger Wald

Den ersten 100-Meiler bestritt das Team Belinda Hitzler/Shagar 2006 in Hagen im Teutoburger Wald und durfte sich über den dritten Platz freuen. Weitere zehn starke 160-Kilometer-Ritte sollten folgen. Neben der deutschen und bayerischen Meisterschaft (2008/2011) nahm Spätzünder Shagar auch an der Europameisterschaft 2009 (Assisi, 7. Platz) und an zwei Weltreiterspielen (Aachen und Kentucky) teil. Beim US-Ritt gab es Bronze in der Teamwertung für Deutschland.

Auch die damals zehnjährige Tochter Emily Hitzler erlebte mit Shagar etwas Besonderes. Sie ritt ihn bei ihrem ersten Distanzritt über 68 Kilometer. Marina Egelhofer trat bei der Jugend-WM in Bahrain (2005) ebenfalls mit dem Fristinger Eigengewächs an. Ansonsten war das Gespann Hitzler/Shagar einfach unzertrennlich.

Seine letzten beiden 40-Kilometer-Wettkämpfe absolvierte Shagar im bereits betagten Pferdealter von 25 Jahren und bestand dabei alle tierärztlichen Untersuchungen mit Bravour. 2017 wurde der Araber-Wallach für seine Lebensleistung mit dem Kröber-Cup ausgezeichnet. Heute genießt Shagar seinen verdienten Ruhestand. Natürlich weiterhin bei Familie Hitzler/Schelldorf in Fristingen. Dort hat er nun einen eigenen Offenstall mit großer Koppel und liebt noch immer seine täglichen Streicheleinheiten. Belinda Hitzler: „Shagar ist mein Seelenpferd. Er soll seinen Lebensabend in unserer Nähe bei guter Gesundheit verbringen.“