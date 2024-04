Die Stunde der Dillinger Ersatzspieler schlägt

Schach: Regionalligist SC Dillingen gelingt ein Überraschungserfolg gegen Augsburg.

Mit wenig Hoffnung auf einen Erfolg bestritt der Dillinger Schachclubs sein Regionalliga-Heimspiel gegen Rochade Augsburg. Vier Stammspieler fehlten wegen Familienfeiern. Dann dann schlug die Stunde der Ersatzspieler – 5:3.

Am Spitzenbrett spielte FM Korbinian Nuber eine Blitzpartie und einigte sich mit seinem Gegner bald auf ein Remis. Ulrich Kapfer zerlegte seinen Gegner mit einem schönen Mattangriff. Nach dem Gewinn eines Turmes war der Sieg von Simon Neipp nur noch Formsache. Als Benedikt Tratzmiller ebenfalls überzeugend gewann, führte Dillingen bereits 3,5:0,5. Die einzige Niederlage erlitt Wolfgang Bauer in hoher Zeitnot. Peter Richtmann und Christian Billing stellten den Gesamtsieg bereits sicher, mit einem weiteren Remis erhöhte Vitus Lederle auf den 5:3-Endstand.

Dillingen ist jetzt Tabellendritter

Der SCD stieß damit auf Tabellenrang drei vor und spielt die letzte Runde in Sendling. Ein Aufstieg in die Landesliga ist unwahrscheinlich, beide führende Mannschaften, Bayern München IV und Garching III, müssten ihre Spiele verlieren.

In der A-Klasse Nordschwaben trennten sich Dillingen II und Bäumenheim mit einem gerechten 3:3-Remis, weil beide Mannschaften den Sieg aus der Hand gaben. Jugendspieler Dominic Auerbach gewann nach einer tollen Leistung, er hat in dieser Saison keine Partie verloren. Mike Mok unterlag, remis spielte Michael Konle. Manfred Forscht hatte Riesenglück, sein Gegner stellte einzügig einen Turm ein und gab auf. Anton Mok schien zu gewinnen, sein Gegner rettete aber das Remis. Am Spitzenbrett kämpfte Eduard Sawicki vergeblich um ein Remis. Sein Gegner punktete aber zum 3:3.