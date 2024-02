Serie

Daniela Uhl sagt „Schießen war mein Yoga“

Schon längere Zeit hat die inzwischen 52-Jährige für ihr einstiges Hobby, dem Schießen, keine Zeit, kann sich aber ein Comeback durchaus vorstellen. Im Bild rechts ist sie an ihrem Arbeitsplatz als Bankkauffrau bei Sparkasse in Buttenwiesen zu sehen.

Von Günther Herdin

Das Lachen ist ihr geblieben. Strahlte Daniela Achner vor 30 Jahren über ihren Erfolg bei der Wahl zur „Sportlerin des Jahres“ im Landkreis Dillingen um die Wette, so ist sie heute als Bankkauffrau vor allem ihren Kundinnen und Kunden gegenüber gut gelaunt. Als Teilzeitkraft bei der Sparkasse in Buttenwiesen bekommt die 52-Jährige viel mit vom Geschehen in ihrem Heimatort. Am Schalter wird nicht nur über finanzielle Angelegenheiten gesprochen. Weil man sich kennt, gibt es über allgemeine Themen bisweilen einen kurzen Dialog.

In Buttenwiesen und im Ortsteil Wortelstetten, wo sie inzwischen wohnt, kennt man die ehemalige Erfolgsschützin als Daniela Uhl. Nach ihrer Hochzeit im Jahr 1994 hat sie den Namen ihres Mannes angenommen, nach der Scheidung diesen behalten. Mit ihrem neuen Lebenspartner betreibt sie als staatlich anerkannte Landwirtin eine Ferkelzucht. 2007 hat das Paar einen modernen, neuen Stall gebaut. Daniela Uhl ist nebenbei auch noch Hobbyimkerin ist („um die Bienen kümmere ich meist am Sonntag“), ihre Freizeit ist deshalb knapp bemessen. Da die zweifache Mutter inzwischen auch Oma geworden ist, bleibt wenig Zeit für andere Dinge.

