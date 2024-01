Landkreis Dillingen

11:00 Uhr

Sportlerwahl: Das sind die "Sahnestücke" im Landkreis Dillingen

Plus Die 40. Austragung unserer Sportlerehrung in Dillingen sieht mit Daniela Unger, Noah Lerch und der SSV Glött drei würdige Sieger. Wer die weiteren Gewinner sind.

Weil die Tradition auch in schwierigen Corona-Zeiten nicht abriss, durfte jetzt ein schönes Jubiläum gefeiert werden: Zum 40. Mal seit 1984 stand am Mittwochabend im Dillinger Stadtsaal die Ehrung der Landkreis-Sportler des Jahres an. Nummer eins in der Lesergunst waren 2023 der Gundelfinger Schwimmer Noah Lerch, Triathletin Daniela Unger vom TV Lauingen und die Fußballer der SSV Glött.

Bei der Jubiläumsveranstaltung lobte Landrat Markus Müller die Sportlerwahl – eine Gemeinschaftsaktion von Landkreis, BLSV-Kreis Dillingen und der beiden Heimatzeitungen – als „Aushängeschild für unsere Region“. Den Nominierten attestierte der Schirmherr alle positiven Tugenden, die erfolgreiche Sportler und Sportlerinnen ausmachen.

