Nachwuchsproblem bei der Steinheimer Reservistenkameradschaft

Die Bundeswehr wurde im Zuge einer Neuausrichtung deutlich verkleinert. Nun kämpfen auch Reservistenverbände mit diesem Problem.

Spätestens seit der Debatte rund um die Waffenlieferungen an die Ukraine ist auch die Bundeswehr wieder in aller Munde. Etwa 184.000 Soldatinnen und Soldaten leisten derzeit ihren Dienst in den Streitkräften – Tendenz sinkend. Grund hierfür ist die schrittweise Verkleinerung der Bundeswehr und schrumpfende Begeisterung für den Beruf. So waren es 2010, ein Jahr vor Ausfall der Wehrpflicht, noch fast 246.000 und zehn Jahre zuvor 319.000. Und je weniger Soldatinnen und Soldaten nachrücken, desto weniger scheiden schließlich auch von ihrem Dienst aus. So wird das Nachwuchsproblem der Bundeswehr zum Nachwuchsproblem von Reservistinnen und Reservisten - auch vor Ort im Landkreis Dillingen.

Reservistinnen und Reservisten nehmen an Übungen der Bundeswehr teil

Die Veteranen- und Reservistenkameradschaft Steinheim nennt sich zwar im Moment noch so, besteht aber eigentlich nur noch aus dem Veteranenverein. Die Reservistenkameradschaft löse sich nun auf, wie Vorsitzender Johann Kaltenegger erklärt. Der Grund: Mitgliedermangel. In dem Verein fehle der Nachwuchs an Soldatinnen und Soldaten aus der Reserve.

Es stellt sich allerdings die Frage, worin der Unterschied zwischen den beiden Gruppen besteht. Als Veteranin oder Veteran gelten alle Soldatinnen und Soldaten, die im aktiven Dienst der Bundeswehr stehen oder ehrenhaft ausgeschieden sind, also ihren Dienstgrad nicht verloren haben. Oft ist man aber zeitgleich auch Reservistin oder Reservist. Denn wer zusätzlich nicht gesundheitlich oder körperlich beeinträchtigt ist oder sein 65. Lebensjahr vollendet hat, fällt derzeit auch noch unter die Reserve. Aus diesem Grund sind von den gut zehn Millionen Veteraninnen und Veteranen in Deutschland nur 900.000 wehrrechtlich verfügbar. Und davon leisten derzeit etwa 34.000 Reservistinnen und Reservisten Dienst in regelmäßigen Übungen der Bundeswehr.

Veteranen- und Reservistenkameradschaft: "Überalterung der Mitglieder"

Der Vorsitzende der Veteranen- und Reservistenkameradschaft Steinheim, Johann Kaltenegger, sagt, es gebe in seinem Verein eine "Überalterung der Mitglieder". Viele haben inzwischen das 65. Lebensjahr überschritten und werden daher von der Bundeswehrreserve ausgemustert. Sie sind also keine Reservistinnen und Reservisten mehr, sondern "nur" noch Veteraninnen und Veteranen.

Die Regierung hat es sich aufgrund des Nachwuchsproblems zum Ziel gesetzt, wieder mehr Menschen für den Beruf bei der Bundeswehr zu begeistern. Mehr als 203.000 Soldatinnen und Soldaten sollen es bis 2031 wieder sein. Also vielleicht besteht in Zukunft doch wieder Bedarf für eine Neugründung der Reservistenkameradschaft Steinheim.

Lesen Sie dazu auch