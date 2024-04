38-Jähriger stirbt bei Frontalcrash nahe Syrgenstein

Bei Syrgenstein prallten zwei Autos frontal ineinander. Die Straße war rund fünf Stunden lang gesperrt. Für den Fahrer eines der Fahrzeuge führt der Unfall zum Schlimmsten.

Am Dienstagnachmittag ereignete sich auf der Staatsstraße 2025 bei Syrgenstein ein schwerer Verkehrsunfall zwischen zwei Autos. Ein Fahrer verlor dabei sein Leben. Gegen 16.50 Uhr fuhr der 38-Jährige Richtung Norden. Dabei kam er aus bislang ungeklärter Ursache, wie die Polizei meldet, auf die Gegenfahrspur und kollidierte frontal mit dem entgegenkommenden Fahrzeug einer 70-Jährigen. "Als wir an der Unfallstelle angekommen sind, waren die beiden Fahrer schon aus den Autos befreit worden", sagt Martin Uhl, Kommandant der Feuerwehr Landshausen. Die 70-Jährige wurde im weiteren Verlauf mit mittelschweren Verletzungen vom Rettungsdienst in das Krankenhaus Heidenheim gebracht.

Der 38-Jährige kam unter laufender Reanimation, die schon zuvor an der Unfallstelle begonnen wurde, in das Bundeswehrkrankenhaus nach Ulm. Dort verstarb er allerdings wenig später. Ein Sachverständiger war vor Ort, um ein unfallanalytisches Gutachten zu erstellen. Bis alle Arbeiten an der Unfallstelle abgeschlossen waren, vergingen rund fünf Stunden, erklärt der Landshauser Feuerwehrkommandant Uhl: "Gegen 22 Uhr waren die Maßnahmen abgeschlossen." In dieser Zeit war die Staatsstraße bei Ayrgenstein komplett gesperrt. Der Verkehr wurde über Syrgenstein und Landshausen umgeleitet.

60 Feuerwehrleute bei Unfall bei Syrgenstein beteiligt

Die Gesamtschadenssumme schätzt die Polizei derzeit auf etwa 35.000 Euro. Am Einsatzgeschehen waren neben Kräften der Polizei auch etwa 60 Feuerwehrleute der umliegenden Feuerwehren beteiligt, darunter die aus Syrgenstein, Staufen, Landshausen, Bachhagel, Burghagel und Oberbechingen. Auch unter anderem die Feuerwehr aus Giengen an der Brenz wurden alarmiert, diese sei allerdings während der Anfahrt abbestellt worden, sagt Uhl. Die Straßenmeisterei Dillingen führte die Reinigungsarbeiten der Fahrbahn durch. Aufgrund der Beschädigungen mussten beide am Unfall beteiligten Fahrzeuge von der Fahrbahn geschleppt werden. Die Ermittlungen zur Unfallursache werden von der Polizeiinspektion Dillingen geführt und dauern weiter an. (AZ, mit dbkd)