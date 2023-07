Syrgenstein

Syrgensteins ehemaliger Bürgermeister Bernd Steiner wird 70

Ein Tag zum Anstoßen (von links): Syrgensteins Bürgermeisterin Mirjam Steiner, ehemaliger Bürgermeister in Syrgenstein und Geburtstagskind Bernd Steiner, ehemalige Bürgermeisterin in Bachhagel Ingrid Krämmel, Bachhagler Bürgermeister Ingo Hellstern und Zöschingens Bürgermeister Tobias Steinwinter.

Plus Syrgensteins einstiger Bürgermeister Bernd Steiner lässt es dieses Jahr an seinem 70. Geburtstag ruhig angehen. Mit seiner Arbeit hat er den Landkreis politisch geprägt.

"Joah, sagen wir so, wenn man 70 Jahre noch vor sich hat, weiß man gar nicht, wie man das schafft. Aber die Zeit vergeht schnell, wenn man was zu tun hat und gut beschäftigt ist", sagt Bernd Steiner am Telefon, das am Montag kaum stillsteht. Viele gratulieren dem ehemaligen Bürgermeister aus Syrgenstein zu seinem 70. Geburtstag. Doch dieses Jahr lässt er es mit seiner Familie etwas ruhiger angehen.

Normalerweise werden besonders runde Geburtstage in der Familie Steiner groß mit bis 150 bis 200 Gästen im Biergarten, der "berühmt und berüchtigt" sei, gefeiert. Nachdem im März sein Sohn Alexander Steiner gestorben ist, ist dieses Jahr nicht normal. Deshalb ließ es Steiner etwas ruhiger angehen, die große Party fiel aus. Kaffee und Kuchen waren aber auf jeden Fall vorbereitet, falls jemand vorbeikommen wollte - was sicher der Fall war. Familie, die im Allgäu und Stuttgart lebt, ist aber nicht gekommen. Den Geburtstag feiere man dann nach, wenn man sich wieder sehe. "Einige aus dem Gemeinderat und die Musikkapelle werden aber später vorbeischauen", so Steiner.

