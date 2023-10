VG Syrgenstein wird "Digitales Amt": Ministerin verleiht Auszeichnung

Die Digitalministerin Judith Gerlach zeichnet die Verwaltungsgemeinschaft für Digitalisierung aus. Bisher gibt es 76 Online-Angebote für den digitalen Behördengang.

Die Verwaltungsgemeinschaft erhielt die Auszeichnung von Bayerns Digitalministerin Judith Gerlach. Als "Digitales Amt" dürfen sich bayerische Kommunen bezeichnen, die bereits mindestens 50 kommunale und zentrale Online-Verfahren im sogenannten BayernPortal verlinkt haben. Die Verwaltungsgemeinschaft der Gemeinden Bachhagel, Syrgenstein und Zöschingen bietet ihren Bürgern bereits 76 Verfahren Online als digitalen Behördengang an, somit ist die kleine Verwaltung im Bachtal der Spitzenreiter des Landkreis Dillingen im Bereich der Digitalisierung von Online-Verfahren.

VG Syrgenstein bietet Vielzahl an digitalen Behördengängen an

Digitalministerin Gerlach erklärte: "Die Digitalisierung der Verwaltung ist eine der wichtigsten Aufgaben der bayerischen Kommunen in den nächsten Monaten. Einige sind hier bereits vorbildlich unterwegs. Mit unserem neuen Prädikat "Digitales Amt" wollen wir nicht nur das Engagement dieser Gemeinden, Städte und Landkreise würdigen. Wir wollen auch den Bürgerinnen und Bürgern dort zeigen: Schaut her, hier könnt Ihr viele eurer Anliegen schon online erledigen." Gemeinschaftsvorsitzende Mirjam Steiner betonte: "Die Digitalisierung ist wichtig, um weiter "pro aktiv" ein Teil der Veränderung zu sein. Hier gilt es, alle Bereiche gleichermaßen zu berücksichtigen. So gilt es in diesem Prozess die Arbeitsabläufe zu optimieren, Hardware und Software anzuschaffen und Mitarbeiter, Bürgerinnen und Bürger gleichermaßen zu informieren. Dies gelingt bisher in hervorragender Art und Weise.“

Das Bayerische Staatsministerium für Digitales unterstützt die Kommunen mit einer Vielzahl von Maßnahmen bei der Verwaltungsdigitalisierung. Mit dem Förderprogramm "Digitales Rathaus" stehen insgesamt rund 42 Millionen Euro bereit. Gemeinden, Zusammenschlüsse von Gemeinden sowie Gemeindeverbände im Freistaat Bayern können diese Zuschüsse im Rahmen des Förderprogramms für die erstmalige Bereitstellung von Online-Diensten erhalten. Mit dem "Grundkurs Digitallotse" vermittelt das Digitalministerium rechtliche und organisatorische Grundlagen zur kommunalen Digitalisierung. IT-Administrator Fabian Burghart der VG Syrgenstein sagte "Um bei der Anzahl von online angebotenen Dienstleistungen eine schnelle Verarbeitung gewährleisten zu können, verfügen wir über modern ausgestattete Arbeitsplätze für alle Mitarbeitenden. Somit ermöglichen wir nicht nur dem Bürger, die Anträge komfortabel von zu Hause aus zu stellen, sondern auch unseren Mitarbeitenden die bestmögliche Vereinbarkeit von Beruf und Familie durch mobiles Arbeiten." (AZ)