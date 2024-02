Schaden nach Überholfehler auf Staatsstraße bei Höchstädt

Zwei Autos sind am Mittwoch auf der Staatsstraße zusammengestoßen. Verletzt wurde niemand. In Wittislingen krachte es, als eine Frau aus einer Einfahrt fährt.

Ein Verkehrsunfall mit Sachschaden hat sich sich am Mittwochnachmittag gegen 17.15 Uhr auf der Staatsstraße 2033 Höhe Höchstädt ereignet. Ein 45-jähriger Autofahrer befuhr die Staatsstraße in Richtung Wertingen. Er überholte, so die Polizei in ihrem Bericht, einen vorausfahrenden 44-jährigen Autofahrer. Der setzte jedoch ebenfalls zum Überholen an, als der 45-Jährige mit seinem Wagen auf etwa gleicher Höhe war. Um einen Zusammenstoß mit dem Auto zu verhindern, wich der 45-Jährige nach links aus und streifte mit der Fahrerseite seines Wagens die dortige Leitplanke. Es entstand Gesamtunfallschaden von etwa 3200 Euro.

86-Jährige nimmt Mann in Wittislingen die Vorfahrt

Zu einem weiteren Verkehrsunfall mit Sachschaden ist es am Mittwoch in Wittislingen gekommen. Gegen 11.30 Uhr fuhr eine 86-jährige Autofahrerin aus einem Parkplatz auf die Zöschlingsweiler Straße. Sie nahm laut Polizeiangaben einem 65-Jährigen die Vorfahrt, der mit seinem Auto auf der Zöschlingsweiler Straße ortseinwärts unterwegs war. Es kam zur Kollision der Fahrzeuge. Diese mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtunfallschaden beläuft sich auf etwa 4500 Euro. (AZ)

