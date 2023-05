Anstoßen auf die deutsch-französische Freundschaft in Unterliezheim

Plus Der französische Honorarkonsul Patrice Pélissier besucht gemeinsamen Abend der Partnerschaftsvereine Lauingen und Blindheim in Unterliezheim.

Wenn man sich dem Klosterhof in Unterliezheim am Freitag genähert hat, hörte man Blasmusik der Musikkappelle Lutzingen, sah Menschen, die mit Sekt oder Cidre anstießen und die sich auf Deutsch oder Französisch unterhielten. Zu dem gemeinsamen Abend hatten die beiden Partnerschaftsvereine Blindheim und Lauingen eingeladen.

Etwa 100 Teilnehmer sind der Einladung gefolgt. Unter ihnen auch die Bürgermeister Jürgen Frank ( Blindheim), Katja Müller ( Lauingen) und Christian Weber (Lutzingen) sowie die Oberhäupter der französischen Partnergemeinden Geneviève Coquereau (Segré, Partnerstadt von Lauingen) und Maryline Lézé (Les Hauts d’Anjou, Partnergemeinde von Blindheim). Als Ehrengast konnte Kreisrat Manuel Knoll, der den Anstoß für den gemeinsamen Abend gegeben hatte, den französischen Honorarkonsul Patrice Pélissier aus Augsburg begrüßen.