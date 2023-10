Höchstädt

vor 2 Min.

Stephan Karg will Erster Bürgermeister in Höchstädt werden

Stephan Karg will Bürgermeister in Höchstädt werden. Er tritt am 3. Dezember für die CSU gegen Amtsinhaber Gerrit Maneth an. Karg kann auf volle Unterstützung von Ehefrau Michaela und den Töchtern Stephanie und Katharina (von links).

Plus Die CSU schickt den 52-Jährigen bei der Wahl am 3. Dezember ins Rennen. Seit 2014 ist er stellvertretender Rathauschef. Nun tritt er gegen Amtsinhaber Gerrit Maneth an. Das sind seine Beweggründe.

Von Simone Fritzmeier Artikel anhören Shape

Die Überraschung ist mehr als gelungen: Am Dienstagabend hat die Höchstädter CSU bei ihrer Aufstellungsversammlung Stephan Karg zu ihrem Bürgermeisterkandidaten nominiert. Einstimmig. Karg, der seit 2014 Zweiter Bürgermeister der Stadt ist, fordert damit am Sonntag, 3. Dezember, Amtsinhaber Gerrit Maneth, der bereits von den Freien Wählern und Junges Höchstädt nominiert wurde, heraus. Die Christsozialen haben mit ihrer Nominierung das offizielle Fristende fast bis auf den letzten Tag ausgereizt. Bis Donnerstag, 12. Oktober, müssen Wahlvorschläge eingereicht werden.

Seit 21 Jahren ist Karg im Stadtrat Höchstädt aktiv

Die Anspannung im Höchstädter Schlosscafé war bei allen Anwesenden zu spüren - zumindest bei allen, die bis zu diesem Zeitpunkt nicht eingeweiht waren. Und Vorsitzender Thomas Häußler machte es spannend bis zum letzten Augenblick. Nachdem er Manuel Knoll, der sich entschuldigen ließ, offiziell zum Einzug in den Landtag gratuliert hatte, holte er schließlich Stephan Karg zu sich nach vorn - unter tosendem Applaus. Denn mit Stephan Karg schickt die CSU kein unbekanntes Gesicht ins Rennen. Im Gegenteil. Der 52-Jährige ist ein Höchstädter durch und durch, seit 21 Jahren Mitglied im Stadtrat und seit 2014 übernimmt er das Amt des Zweiten Bürgermeisters. "Ich mache das sehr, sehr gerne und finde es toll, dass ich die Stadt Höchstädt und ihre Stadtteile vertreten kann - egal wo", sagte er bei der Nominierungsversammlung. Es sei die Nähe zu den Menschen, die ihm Spaß mache und die ihn motiviere. Und: "Ich fühle mich jetzt reif genug", betonte er. Denn Stephan Karg weiß, was es heißt, Erster Bürgermeister zu sein.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen