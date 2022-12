Ein neues Reitenberger-Projekt steht auf dem Programm

Nach der langen und kontroversen Debatte samt Bürgerentscheid rund um den Ärztehaus-Turm hat der Unternehmer nun vor, einen alten Plan in Wertingen zu verwirklichen.

Man könnte sagen, die Geschichte von Ulrich Reitenbergers Plänen für ein Ärztehaus in Wertingen verläuft kreisförmig. Denn ursprünglich wollte der Unternehmer, der auch für die Freien Wähler im Kreistag sitzt, im Jahr 2018 ein Ärztehaus in der Dillinger Straße in Wertingen errichten. Es kam dann jedoch zunächst anders: Auch weil ihn manche Stadträte explizit darum gebeten hätten, so Reitenberger, sei der geplante Standort auf das Krankenhausgelände verlegt worden. Dort sollte ein Turm entstehen, der Arztpraxen, Wohnungen und Gewerbe wie Apotheken enthalten hätte sollen.

Nun kehrt Reitenberger wieder zu seinem ursprünglichen Plan zurück, in der Dillinger Straße bauen zu wollen. Dort soll ein größeres Gebäude mit Tiefgarage und Parkdeck entstehen, in dem medizinnahes Gewerbe, Arztpraxen und gegebenenfalls noch Apartments untergebracht sind. Eine Bauvoranfrage hat der Bauausschuss bereits abgenickt, jetzt kann der ganze Stadtrat sich in seiner Sitzung am Mittwoch um 19 Uhr dem Projekt annehmen.

Ein kleineres Projekt als der einstige Ärztehaus-Turm

Das Projekt mit seinen etwa 1700 Quadratmetern Nutzfläche ist deutlich kleiner angesetzt als das einstige Projekt am Krankenhaus, das in den größeren Plan eines "Medizincampus" auf dem Wertinger Ebersberg eingebunden war. Für diesen machte sich unter anderem auch Ex-Landrat Leo Schrell stark. Zunächst stimmte der Stadtrat dem Projekt auch nach einer kontroversen Debatte zu – doch es bildete sich eine Bürgerinitiative gegen das Projekt, die in einem Bürgerentscheid erfolgreich war. Somit wurde nichts aus dem Turm.

Nun also wieder zurück auf Anfang für ein Ärztehaus in Wertingen. Vonseiten der lokal ansässigen Ärzte bestehe weiterhin Interesse, sagt Reitenberger gegenüber unserer Zeitung. Ein Gebäude nach dem Prinzip "Mixed use" – auf Deutsch: "gemischte Nutzung" – entspreche dem Zeitgeist. Nach den Erfahrungen mit dem Projekt am Krankenhaus habe die Firma Reitenberger aber dieses Mal noch keine konkreten Angebote und Partner eingeholt, sagt der Firmenchef.

Ausreichend Stellplätze sollen vorhanden sein

Derzeit befinden sich auf dem Gelände, wo das Ärztehaus entstehen soll, noch eine kleinere Halle sowie ein Wohnhaus. Diese müssten für den Bau abgerissen werden. Mit der Tiefgarage und dem Parkdeck seien ausreichend Stellplätze garantiert, sagt Reitenberger.

Für das Projekt muss ein Bebauungsplan an der Dillinger Straße in Wertingen aufgestellt werden. Das ist der offizielle Punkt auf der Tagesordnung des Stadtrates.