Maiara aus Wertingen schafft die erste Runde bei "The Voice Kids"

Die 13-jährige Schülerin macht bei der Castingshow bei SAT.1 mit. Jetzt ist sie im Team von Sängerin Lena Meyer-Landrut. Die ersten Reaktionen nach ihrem Auftritt.

Strickmütze, lässiger Kapuzenpulli und schwarze Fingernägel: Nicht nur das Outfit von Maiara ist ziemlich cool. Auch ihr Auftritt bei " The Voice Kids" ist es. Die 13-jährige Schülerin aus Wertingen macht bei der Castingshow bei SAT.1 mit. Am Freitag ist ihre Blind Audition ausgestrahlt worden - und ein Millionenpublikum hat verfolgt, wie die Wertingerin singt. Und das mit Erfolg.