75-Jähriger prallt in Wittislingen gegen geparktes Auto

Der Mann wird in Wittislingen in seinem Auto eingeklemmt und schwer verletzt.

Frontal gegen ein geparktes Fahrzeug stieß ein 75-Jähriger mit seinem Pkw in Wittislingen. Der Unfall ereignete sich laut Polizei am Montag gegen 11.30 Uhr in der Oberbechinger Straße.

Verletzter Autofahrer ist in seinem Auto eingeklemmt

Der Mann war zu diesem Zeitpunkt mit seinem Auto in Richtung Ortsmitte unterwegs. Dabei prallte er frontal in einen am Fahrbahnrand geparkten Pkw und wurden in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Die Freiwillige Feuerwehr Wittislingen befreite den Mann aus seinem Fahrzeug. Er wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt und mit einer Unterarmfraktur sowie diversen Prellungen ins Krankenhaus Dillingen verbracht.

Feuerwehr Wittislingen und Polizei Dillingen sind im Einsatz

Wie die Polizei weiter mitteilt, entstand bei dem Unfall ein geschätzter Gesamtschaden von 13.000 Euro. An dem Einsatzgeschehen waren die Freiwillige Feuerwehr Wittislingen mit elf Feuerwehrleuten, die Dillinger Polizei mit zwei Streifen sowie der Rettungsdienst beteiligt. (AZ)